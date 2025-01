Három baleset, öt sérült

Következő írásunk

Kézdivásárhelyen a tömbháznegyedekben mintegy háromszáz rádiófrekvenciás vízóra van felszerelve, a szolgáltató most Oroszfalu családi házait is új mérőműszerekkel látja el. Bár kevesebb a lakó, de indokolt a korszerűsítés: nagy területről van szó. A szolgáltatónak más tervei is vannak idénre.