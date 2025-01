Azerbajdzsáni nemzeti est a Vigadóban

Az interkulturális rendezvény házigazdája Nermin Suleymanova, a Be Active Be Green (Légy aktív, légy zöld) projekt 25 éves pedagógus végzettségű önkéntese volt, aki a kétezer kilométerre fekvő Azerbajdzsán fővárosából, Bakuból érkezett, tizenegy hónapja tartózkodik a céhes városban, és egy hónap múlva utazik haza. Az angol–magyar fordításban az előadó segítségére volt a gelencei Oláh Brigitta és Bíró Zsolt szilágysomlyói önkéntes. Ráduly Attila, a Zöld Nap Egyesület elnöke elmondta: a mostani a 29. nemzeti est, az elmúlt tizenhat esztendő alatt volt már orosz, német, török, örmény, görög, grúz, lett, osztrák, kurd, spanyol, francia stb. nemzeti est.

A videóbejátszásokkal színesített bemutató Azer­bajdzsán himnuszának meghallgatásával kezdődött, majd a résztvevők betekintést nyerhettek a tízmillió lakosú, Délnyugat-Ázsia és Kelet-Európa között fekvő, keleten a Kaszpi-tengerrel, északon Oroszországgal, északnyugaton Grúziával, nyugaton Örményországgal és Törökországgal, délen pedig Iránnal határos ország sajátosságai­ba. Azerbajdzsán 1922-től 1992-ig a Szovjetunió egyik tagállama volt, azóta független köztársaság, amelyet a tűz földjeként, illetve a Kaukázus gyöngyszemeként is emlegetnek. Az országnak gazdag kőolaj- és földgázkincse van. A résztvevők megismerhették az ország fővárosát, legjelentősebb nemzeti parkját, történelmét, földrajzát, gasztronómiáját, hagyományait, legjelentősebb ünnepeit, vallási sokszínűségét, babonavilágát, zenéjét és táncait. Nermin Suleymanova egy hagyományos azeri táncot is bemutatott, amelybe a jelenlevők közül is sokan bekapcsolódtak. A kulturális est végén az önkéntes a hozzá intézett kérdésekre válaszolt, és felsorolta azokat a magyar szavakat, amelyeket itt-tartózkodása alatt megtanult. Az est végén a résztvevők kétféle azerbajdzsáni édességet kóstolhattak meg. A rendezvény hátterét az Európai Szolidaritási Testület és a Vigadó Művelődési Központ biztosította.