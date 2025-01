A történteket annak idején a megtámadott, több helyen megharapott Sz. M. elbeszélése alapján közöltük (Kutyatámadás a túraösvényen, Háromszék, 2021. május 28.), aki azt is elmondta, hogy tett ugyan panaszt a rendőrségen, de semmilyen következményét nem látta, ezért fordult lapunkhoz. A jelek szerint a hatóságok csak az eset nyilvánosságra kerülése után, lapunk kitartó érdeklődésére reagálva léptek: több hét eltelte után kiszálltak az esztenára, ahol 15 (!) nagy testű kutyát találtak (annak rendje-módja szerint beoltva), és bűnvádi eljárást indítottak a tulajdonosuk ellen mulasztás miatt. Ez már eleve enyhébb besorolás, mint a testi sértés, amit a kutyák okoztak, és az sem világos, hogy a nyájak mellett tartható kutyák számának túllépésén miért siklott át szó nélkül a vizsgálat (dombvidéken legtöbb három, hegyvidéken négy kutya tartását engedi meg a törvény, de ezt a jelek szerint nemigen tartják be, illetve kérik számon). Az eljárás 2022 augusztusában még mindig nem zárult le, de végül mégis átkerült az ügyészségre, és 2024 februárjában nagy nehezen elkezdődött, 2024 decemberében pedig le is zárult a per.

A kutyák tulajdonosa ellen két vádpontot tárgyaltak: a kutyatámadás megelőzésére szolgáló intézkedések elmulasztása volt az egyik, a kirándulónak okozott testi sértés pedig a másik. Mindkettő bűncselekménynek számít, a bíróság azonban mindkét vádpont alól felmentette a gazdát, a megtámadott kártérítési igényét (Sz. M. 2500 lej anyagi és 8000 euró erkölcsi kárpótlást kért) pedig elutasította. A bírósági határozatban arra hivatkoznak, hogy a sértett félnek csak 11–12 napi orvosi ellátásra volt szüksége a kutyatámadás után, és nem volt életveszélyben, bűncselekmény pedig csak a 90 napon túl gyógyuló, életveszélyes, vetélést vagy maradandó károsodást okozó sérülések esetében áll fenn a büntető törvénykönyv szerint. Ugyanígy a támadás megelőzésére tett intézkedések elmulasztása is csak akkor büntethető, ha szándékosan történt. A bírósági ítélet egyébként végig úgy fogalmaz, hogy „a kutyatámadás, ha megtörtént”, holott annak ténye egyetlen pillanatig sem volt kétséges, szemtanú (Sz. M. kirándulótársa) és orvosi látlelet is igazolta.

Az alapfokú ítélet kimondása után a kutyatámadás áldozata még beszélt egy ügyvéddel, de mivel az sem biztatta, lemondott a fellebbezésről, habár most sem érti, hogy miképpen lehet büntetlenül megúszni egy testi és lelki trauma okozását.

A juhászkutyák agresszivitása egyébként országszinten gondot okoz, sok kiránduló gyakrabban találkozik velük, mint a medvével, és jobban is fél tőlük. A támadások sem ritkák – legutóbb, pár napja a Kolozsvár melletti Szászfenes határában rohantak le és sebesítettek meg egy nőt –, a felelősségre vonás azonban annál inkább.