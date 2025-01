Az időtlen elegancia és megbízhatóság találkozása /X/

Előző írásunk

Miért akarunk Auschwitzba menni? Aki egyszer annak a helynek a közelében jár, általában nem hagyja ki az „élményt”. Van, akinek kimondottan úti cél. Miért? Nem számíthat senki valami napsütötte, rózsaszín turizmusra, mégis... A bármire, kegyetlenségekre, borzalmakra is kiélezett, mindenkori kíváncsiság hajt? A történelem egy szeletének mementóját akarjuk látni? A kollektív lelkiismeret egyénre lebontott tisztázására számítunk? Valamiféle vezeklés ez, akkor is, ha nekünk messziről sem volt közünk ahhoz a borzadályhoz, ami ehhez a helyhez (is) köthető? Mit várunk, mire számítunk?