A januári zsákmány nemcsak kalóriaszegény, vitamindús, magas rosttartalmú, esszenciális aminosavakban bővelkedő táplálék (mint minden gomba), hanem gyógyhatással bíró kincs is. A tél gombakirálya, a kései laskagomba szinte minden betegség gyógyításában vagy megelőzésében besegíthet, a hideg évszak királynője, a téli fülőke koleszterincsökkentő, és a barnaruhás szolga, a júdásfülgomba sem marad el messze mögöttük, hiszen többek közt elismert véralvadásgátló.

Júdásfülgomba

(Auricularia auricula-judae)

Meghatározása nem okoz nehézséget, szinte nem is lehet más gombafajjal összetéveszteni. A vörösesbarna termőtest fiatal korában csésze, később fül vagy kagyló formájú (népiesen fafülgombának, fülgombának nevezik). Külső oldala nemezes, bársonyos, kellemesen puha tapintású. Belső fele (ahol a termőréteg található) csupasz eres, ráncos. Kis felületen, mondhatni egyetlen ponton kapcsolódik az alj­zathoz. A hús nagyon vékony, bőrszerű; míg fiatal, gumiszerűen rugalmas.

„Jól egyezik az emberrel”, nagyon gyakori a városban. Élő vagy elhalt lombos fákon telepedik meg, majdnem mindig csoportosan. Kalapjai gyakran össze is nőnek. Sepsiszentgyörgyön legtöbbször kőrislevelű juharon és akácon, ritkábban szilván és eperfán figyeltem meg. Egyik latin neve (A. sambucina, sambucus – bodza) ellenére bodzán sohasem találtam meg. Az is igaz, hogy öreg (fekete) bodza elég kevés van a városban. E faj révén Júdás is bekerült a gombák titokzatos legendavilágába, ugyanis a fáma szerint, miután elárulta Jézust, szégyenében bodzafára akasztotta fel magát.

Egész évben jelen van, egyik leghosszabb életű, nem taplószerű gombafajunk. Ahol megjelent, ott sokáig, akár több éven keresztül is folyamatosan terem. Képes dacolni a sokmínuszos, zord téli időjárással is. Lakhelyem közelében egy fiatal akácfán volt alkalmam több éven keresztül megfigyelni e gombafaj hétköznapjait. Munkából jövet szinte naponta meg-megálltam mellette, és megsimogattam bársonyos, eres lebenyeit. Ha száraz, meleg volt az idő, hamar elszáradt, alig láthatóvá zsugorodott. Mikor párás lett a levegő vagy eső áztatta, csodálatos módon feléledt, fülecskéi visszanyerték eredeti formájukat, rugalmasságukat, sőt, újakat is növesztett melléjük.

Ehető gomba. Igaz, nem annyira étvágygerjesztő teremtés. Nincs is különösebb íze, de állaga egyedi, kellemes. Sóval, borssal, bő olajban ropogósra kisütve a legegyszerűbb elkészíteni. Távol-Keleten termesztett rokonait főleg salátákban, levesekben használják. Szárítva könnyen tartósítható, legtöbbször így is árusítják. Terápiás célokra por vagy kapszula formájában is elérhető.

Farkas János