Hallani mindenfelől a jó tanácsot: „Gondolkodj pozitívan!”. Vajon ennyi elég lehet ahhoz, hogy minden a tetszésünk szerint alakuljon? Igen is meg nem is.

Igen. Hiszen a pozitív gondolkodás azt is jelenti, hogy van egy vágyunk, amit be szeretnénk teljesíteni vagy el szeretnénk érni, ezt nevezzük célnak. A cél megfogalmazása nagyon fontos a tudatos cselekvés megtervezése miatt, mert ha tudom a célomat, akkor meg tudom tervezni az arra vezető utat, lépéseket. Továbbá a pozitív gondolkodás egy olyan szemléletet is jelöl, hogy bízom a tervem megvalósulásában, és valójában önmagamban is hiszek. A pozitivitás megvéd attól, hogy elcsüggedjek, ha nehézséggel vagy akadállyal találkozom utamon, hiszen az élet dombok és völgyek – lentek meg fentek – összességéből áll. Irreális (lenne) az az elvárás, hogy mindig csak (nekünk megfelelő) jó dolgok történjenek. Így az optimizmus, az önbizalom, a céltudatosság, a rugalmasság mind olyan belső (lelki) erőforrás, melyekre bizton támaszkodhatunk a céljaink felé vezető úton.

És nem: a pozitív gondolkodás önmagában mégsem elég. Hallani, hogy mondjunk, mantrázzunk pozitív megerősítéseket, és ettől megváltozik az életünk. De ha ezeket csak elméleti – gondolati – szinten használjuk, nem fogják elhozni a vágyott eredményt. Hiszen nem elég tudni róla, nem elég beszélni vagy vágyni valamire, azért tenni is szükséges. A tervezett és következetes munka elengedhetetlen része a megvalósulási – valójában megvalósítási – folyamatnak. Továbbá a pozitív megerősítések/mondatok használata nem hozza el a sikert akkor sem, ha – a célon túl – az élet többi részét nem találjuk jónak. Hiába ismételjük akár tízszer, százszor vagy ötszázszor a pozitív gondolatot, ha a napunk többi részében a hiányainkon, bajainkon tartjuk figyelmünket – ennek jele a panaszkodás, a rágódás a múlton, az elégedetlenkedés, a civakodás, az irigység stb.

Befejezésül: érdemes figyelni és pozitív irányba terelni gondolkodásmódunkat, hiszen ha céljaink a szemünk előtt vannak, figyelmünket a megoldásokra összpontosítjuk, ha a mindennapi örömeinket megéljük, ettől nemcsak gondolataink, hanem érzelmeink is pozitívak lesznek, ami összességében maga az örömteli élet.

Keresztes Erika

bizalmi tanácsadó