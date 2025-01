Péntekente jelentkező keresztrejtvény-sorozatunk kiértékelőjét tartottuk kedden a Park vendéglő konferenciatermében, egyben díjaztuk azokat, akik nem csupán megfejtik, hanem lelkiismeretesen be is küldik azokat.

Az eseményen főmunkatársunk, Kisgyörgy Zoltán, a fáradhatatlan Zoli bácsi mellett részt vett Hideg András marosvásárhelyi rejtvénykészítő, akivel immár két és fél éve működünk együtt. Lapunk főmunkatársa a rejtvényszövegek keletkezéséről, de sokszor viszontagságos terepútjairól mesélt, míg Hideg András a rejtvénykészítés rejtelmeibe nyújtott rövid betekintést, hogy aztán egy hétkockás rács erejéig a részt­vevőkkel közösen készítsenek el egy keresztrejtvényt. Elhangzott, a lapunkban megjelenő keresztrejtvényeket sokan megfejtik, de már jóval kevesebben – mintegy nyolcva­nan – veszik a fáradságot, hogy rendszeresen be is küldjék a megfejtéseket. Pedig több lehetőség van erre, személyesen a szerkesztőségbe vagy bármelyik újságosbódéba el lehet juttatni, de akár postán is, egyszerre több megfejtést, illetve a megfejtett rács fényképét elektronikus levélben is elfogadjuk.

Az ötvenegy keresztrejtvényt számláló tavalyi sorozatunkból legalább negyvenkilenc megfejtését beküldők között ezúttal három díjat sorsoltunk ki: a sepsiszentgyörgyi Hirni Imre és Bíró Enikő kézi háztartási gépet, a kovásznai Pap Elek könyv­csomagot nyert. A sorshúzás után minden résztvevő könyvjutalomban részesült.