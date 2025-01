Kitart a kis sípálya

Bodor Loránd elmondta: a langyos időjárás apasztja a havat, de néhány napig még várhatóan kitart a sípálya, utána pedig lehűlés várható, és ha mínusz 5 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet, a hóágyúkat is be tudják indítani, mert már gyűlt valamennyi víz a január első felében teljesen kimerített víztározóba. Ha a fagy elmarad, lehetséges, hogy bezárják a kicsi pályát is, de remélhetőleg jön még egy-két hideg hullám a tavaszig, amikor újra sízhetővé válik a kicsi lejtő. A hosszabbik sípálya beindításához természetes hóra is szükség van, nem is kevésre.

A meleg miatt megszakadt síszezonra már volt példa Sugásfürdőn, 2021 telén is tartottak egypár napos kényszerszünetet, de aztán akkorát havazott, hogy mindkét pályát sikerült megnyitni, és a kicsi sokáig bírta, április elsején zárt be.