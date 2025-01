Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház társulata február 8-án, szombaton, illetve február 9-én, vasárnap 19 órától új stúdióelőadás bemutatóját tartja a nagyteremben. Fr. Dürrenmatt Angyal szállt le Babilonba című darabját Bocsárdi László rendezte. További előadások február 11–12-én. Jegyek a központi jegyirodában válthatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. Duncan Macmillan: Lélegezz! című darabját nagytermi stúdióelőadásként játssza a társulat február 11-én 19 órától, illetve 12-én 13 órától a Vigadó Művelődési Központban.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház február 1-jén, szombaton 11 órától A kis herceg című bábos csillagmesét játssza szabadelőadáson (rendező: Fodor Orsolya). Érdeklődni, helyet foglalni a 0754 409 940-es telefonszámon Szabó Emesénél lehet.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16.15-től Szimat naplója (románul beszélő), 17 órától Paddington Peruban (magyarul beszélő), 18 órától Limonov, a ballada (román feliratos), 19 és 21 órától Hogyan tudnék élni nélküled?, 20.30 órától Futni mentem. Szombaton 11 órától Sonic, a sündisznó 3. (magyarul beszélő), 11.15-től Paddington Peruban (románul beszélő), 15.30-tól Sütimanók – Szupersipka-küldetés (magyarul beszélő), 17, 19 és 21 órától Hogyan tudnék élni nélküled?, 19 és 21 órától Futni mentem. Vasárnap 11 órától Mufasa: Az oroszlánkirály (magyarul beszélő), 11.15-től Vaiana 2. (románul beszélő), 15.30-tól Sütimanók – Szupersipka-küldetés (magyarul beszélő), 16.15-től Gracie és Pedro (románul beszélő), 17 és 19 órától Hogyan tudnék élni nélküled?, 18 és 20 órától Futni mentem, 21 órától Gengszterzsaruk: Pantera (magyarul beszélő).

KOVÁSZNA. A magyar kultúra napjához kapcsolódóan indít vetítéssorozatot a kovásznai művelődési ház kiváló magyar filmekből, melyeket csütörtökönként lehet megtekinteni a művelődési központban. Február 6-án, csütörtökon 19 órától a Ma este gyilkolunk című alkotás lesz műsoron. Jegyek elővételben február 3-tól kezdődően a művelődési ház jegypénztárában kaphatók hétfőtől csütörtökig 7.30–15, pénteken 7.30–13 óráig.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Központ nagytermében február 1-jén, szombaton 13, 16 és 19 órától vetítik a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar romantikus zenés vígjátékot. Belépők a Vigadó jegypénztárában válthatók hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–14 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Helyfoglalás a 0730 600 279-es telefon­számon.

Tánc

TÁNCHÁZ A BÁBELBEN. Új helyszínen várják ma este a sepsiszentgyörgyi néptánckedvelő közösséget. Januártól a Bábel Kiskultúr (Csíki utca 21. szám) ad otthont a havonta megszervezett táncházaknak. A táncház keretében tánctanítással várják a kezdőket, ebben a félévben a bodonkúti táncokkal ismerkedhetnek. Program: 20 órától tánctanítás, 21 órától táncház és folkkocsma. Házigazdák és táncoktatók Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze, muzsikál a Heveder Banda és a Folker Együttes.

Hitvilág

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthon nagytermében ma 17 órától a Diakónia Keresztyén Alapítvány Alzheimer kávézó programjának témája: Demens betegek személyközpontú gondozása. Ismerjük meg a személyt, ne csak a betegségét. Várja a téma iránt érdeklődőket a házigazda, Vetró B. Enikő mentálhigiénés szakember.

Előadás

MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM. A költészet válasza 21. századi válságainkra címmel rendez kerekasztal-beszélgetést a Mathias Corvinus Collegium (MCC) február 3-án, hétfőn 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferencia­termében (Gólya utca 14. szám). Az eseményen megvizsgálják, mit jelent a mai ember számára a költészet, milyen relevanciája van a múlt század alkotóinak napjainkban, illetve segíthet-e megoldani 21. századi válságainkat. Meghívott: Weiner Sennyey Tibor költő, író, filológus, méhész, a DRÓT főszerkesztője, akit 2023-ban József Attila-díjjal, 2024-ben méhészeti szakíró tevékenységét elismerve Boczonádi-díjjal tüntettek ki, és a Qubit tudományos-ismeretterjesztő folyóirat Év embere díját kapta meg. Beszélgetőtársa Bodor Loránd, az MCC Világvallások kurzus oktatója. Regisztráció: https://feliratkozas.mcc.ro/sepsiszentgyorgy-kolteszet-valasza.

Ösztöndíj nagycsaládban élő diákok, egyetemi hallgatók részére

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban élő középiskolások és egyetemi hallgatók részére (minimum 3 gyerek egy háztartásban). Pályázhatnak olyan székelyföldi nagycsaládból származó diákok, akik Romániában, nappali tagozaton, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulnak, más településen, mint a lakhelyük, és tanulmányaik folytatásához anyagi segítségre van szükségük. A középiskolás diákok esetében kizáró jellegű feltétel a magyar tannyelvű oktatásban való részvétel. Biztatják a szak­oktatásban részt vevő diákokat is, hogy amennyiben a fent leírt feltételeknek megfelelnek, nyújtsák be pályázatukat. Határ­idő: február 10., 18 óra. Részletek a tundervar.sic.hu oldalon.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt Kézdisárfalván szünetel az áramszolgáltatás ma 9 órától 14.30-ig, illetve február 3 – 7. között, naponta 8.30-tól 14.30 óráig.

NYÍLT NAP A MENHELYEN. Február 1-én, szombaton 10–15 óráig ismét nyílt napot tartanak a szépmezői kutyamenhelyen. Az érdeklődők sétálhatnak is a kutyákkal, a fő cél továbbra is az örökbeadás. Személyi igazolvány szükséges, az eljárás ingyenes, az örökbe adott kutyákat ivartalanítják, oltják és csipezik is.

TERMELŐI VÁSÁR lesz Sepsiszentgyörgy főterén február 1–2-án az Urban-Locato Kft. szervezésében.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselői február 3-án, hétfőn 10 órai kezdettel tartanak meghallgatást Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Az érdeklődők személyesen vagy telefonon jelentkezhetnek a meghallgatásra az intézmény székhelyén vagy a Nép Ügyvédje irodájának 0268 471 100-as telefonszámán. Minden eljárás ingyenes, az anyanyelv használata szavatolt.

FORGALOMVÁLTOZÁS. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a gépjárművezetők figyelmét, hogy egyirányúvá vált két utca a városban: a Martinovics Ignác utca a Kőrősi Csoma Sándor utca felől a Kossuth Lajos utca irányába, illetve a Puskás Tivadar utca a Tavirózsa utca felől a Dália utca irányába.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057) patika a szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár, hétfőtől a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).