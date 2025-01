Elhalálozás

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / Számunkra te sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz,

mint a csillagok.

Szívünk legnagyobb fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó édesapa, após, apatárs, testvér, sógor, nagybácsi, rokon és jó barát, az uzoni születésű

sepsiszentgyörgyi

SIPOS ANDRÁS

életének 84., özvegységének 7. hónapjában 2025. január 29-én csendesen megpihent.

Temetése február 1-jén, szombaton 13 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1119812

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, élettárs, rokon, szomszéd és jó barát,

PÉTER TIBOR

életének 53. évében

eltávozott közülünk.

Búcsúztatására 2025. február 1-én 12 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben.

Fájó szívvel búcsúzunk tőled, nyugalmad legyen csendes, emléked áldott.

A gyászoló család

5151/b

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető férj, apa, nagytata, déditata, szomszéd és jó ismerős,

az árkosi születésű

sepsiszentgyörgyi

BENDE VIKTOR

nyugalmazott

textilgyári alkalmazott

szerető szíve életének 79. évében megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2025. február 2-án, vasárnap 13 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4333936

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, Édesapa, nagytata, testvér, rokon, ismerős,

vitéz VILIKÓ KÁLMÁN

82 éves korában megtért

az Örök Hazába.

Temetése 2025. január 31-én 14 órakor lesz a kovásznai ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 13 órától.

A gyászoló család

1119805

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt és azt mondta:

gyere haza.”

Isten akaratát elfogadva, fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, testvér, rokon, jó szomszéd és ismerős, a borszéki születésű sepsiszentgyörgyi

BICSOK JÁNOS

életének 73., házasságának 50. évében rövid, de súlyos betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Szerettünket 2025. február 1-jén 15 órakor kísérjük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozójából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléked szívünkben

örökké él.

A gyászoló család

1119810

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

GÁLL TIBOR

életének 89. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. február 1-jén 13 órakor lesz a szemerjai

ravatalozóháztól az új

református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4333921

Megemlékezés

Sohasem halványul szívünkben emléked, / Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted. / Minden zord tél után jön egy virágzó tavasz, / De számunkra a december fájó emlék marad.

Szomorú szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

KOCSIS IRINÁRA

halálának hatodik hetében. Emléke legyen áldott, ­nyugalma csendes.

Gyászoló szerettei

4333934

Fájó szívvel emlékezünk

SZABÓ KLÁRÁRA

halálának 4. évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes.

Családja és szerettei

1119808

Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Fájó szívvel emlékezünk a szentkatolnai születésű sepsiszentgyörgyi JAKAB ­GÁBORRA halálának ötödik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333886

Milyen nehéz egy szülői ház előtt elmenni, nem vár többé senki, csak az emlék maradt, és odakint a temetőben egy domboruló sírhant. A szikla megreped, a márvány meghasad, de a mi szeretetünk örökre megmarad. Ez a nap az emlékezés napja, értük imádkozunk halkan, zokogva. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, a nagyajtai DEÁK GIZELLÁRA és DEÁK ÁKOSRA haláluk 20., illetve 47. évfordulóján.

Nyugalmuk legyen csendes, emlékük áldott.

Jóságuk és szeretetük szívünkben örökké élni fog.

Bánatos gyermekeik:

Irma, Gizike és Annuska

21025

Fájó szívvel emlékezünk arra a végzetes napra, február 2-ára, amikor két évvel ezelőtt a drága feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér és sógornő, az árkosi

ÜTŐ PIROSKA búcsú nélkül el kellett hogy hagyja szeretteit. Legyen áldás és béke poraira. Emlékét kegyelettel őrizzük.

1119801

Fájó szívvel emlékezünk a köpeci GYÜJTŐ ÁDÁMRA

halálának 30. évfordulóján.

Emléke legyen áldott,

pihenése csendes.

Szerettei

1119797

Egy téli napon életed véget ért, / Bánatot hagyva ránk örökre elmentél.

Fájó szívvel emlékezünk

a kézdialmási születésű

sepsiszentgyörgyi

BARTÓK ISTVÁNRA ­halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333873

Megpihent a dolgos szív. Szerető férj voltál, drága édesapa. Elfeledni téged nem lehet, / Csak megtanulni élni nélküled. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Örök hiányát érezve, fájó szívvel emlékezünk a szerető férjre, édesapára, nagytatára,

id. JAKAB SÁNDORRA

halálának második évfordulóján. Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Özvegye és gyermekei

4333893

„Elválni kedvesinktől / Fájdalmas és nehéz, / De szívem szent reménnyel / A jövendőbe néz. / Jézus, én bizodalmam, / Hiszem, hogy egy napon / Szerettimet a mennyben / Újra megláthatom.” (401. ének, 5. vers) Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezem édesapámra, az uzoni TARCSI LAJOSRA halálának 7. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Leánya, Éva

4333898

Lelked, remélem, békére talált, / S te már a mennyből vigyázol ránk. / Soha nem felejtünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk. Fájó szívvel

emlékezünk a dálnoki

MÁR GÁBORRA halálának

10. évfordulóján.

Szerettei

1119799

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. / Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, / Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. / Kérjük a jó Istent, hogy jól bánjon veled, / Helyettünk angyalok simogassák fejed s két dolgos kezed. / Olyan jó voltál, hogy azt nem pótolja senki, / Lelkünk sebeit

nem gyógyítja semmi.

Szeretetét, jóságát szívünkbe zárva, soha el nem múló szeretettel emlékezünk DOBRICZA KATALINRA ­halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333906

Elfeledni téged nem lehet, / Csak megtanulni élni nélküled. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Örök hiányát érezve, fájó szívvel emlékezünk

a szerető férjre, édesapára, nagytatára, apósra,

id. BALOGH SÁNDORRA halálának nyolcadik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4333915

Tiéd a csend, a nyugalom, / Miénk a könny, a fájdalom. Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a zoltáni MÁTYÁS PÉTERRE halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4333927

A múltba visszanézve valami fáj, / Valakiket keresünk, akik nincsenek közöttünk már. / Elmentek egy végtelen hosszú útra, / Melyről visszanézni lehet, de visszajönni soha.

Fájó szívvel emlékezünk ­DEMETER BÉLA CSABÁRA halálának harmadik

év­fordulóján és

ifj. DEMETER ANDRÁSRA halálának harmadik évében.

Bánatos szüleik, testvéreik

és azok családja

4333933

Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk

a bodoki születésű sepsiszentgyörgyi PÁL JÁNOSRA halálának nyolcadik év­fordulóján. Pihenése legyen ­csendes, emléke áldott.

Szerettei

4333930