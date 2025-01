Szerdán délután még zajlott annak a napelemrendszernek a kábelezése, amely a kézdivásárhelyi Secuiana készruhagyár főcsarnokának a tetejére került fel. A környék egyik legnagyobb, 360 kilowattos rendszerét szereli a kivitelező cég, amely szintén kézdivásárhelyi. „Minden lépést megteszünk annak érdekében, hogy a költségeinket észszerűsítsük, a napelemrendszer szerelése is ezt a cél szolgálja. Korábban szintén az áramszámla miatt költöztettük be Bereckből a Seconf termelővonalát az anyacéghez. Ezzel a lépéssel most úgy számolunk, hogy éves energiafogyasztásunk valamivel több, mint ötven százalékát meg tudjuk spórolni” – tájékoztatott Gyergyai Botond vezérigazgató, aki szerint tárolási kapacitásban is gondolkodnak, mivel most a megtermelt energia közvetlenül a termelővonalra irányul. „Mi áttértünk a heti négynapos, napi tízórás munkaprogramra, így ott van a pénteki nap és a hétvége, amikor a rendszer plusz energiát termel. Emiatt tervezünk akkumulátorrendszert is a napelemek mellé” – mondotta.

Ami érdekes, hogy a rendszert lízingelik egy kézdivásárhelyi vállalkozástól. „Nyertünk egy európai uniós pályázatot, de két év kínlódás után sem történt előrelépés. Így a Villex Kft.-vel léptünk partnerségre, és három hónap alatt nyélbe volt ütve a munka” – mondotta az igazgató.