Hosszú lezárás és forgalomelterelés után egy ideje a községközpont Málnás irányából is megközelíthető Málnásfürdő, miután lezárult a faluközpontba bevezető híd teljes átépítése. Az új átkelő – melyet a 122-es számú, Málnásfürdőtől Ágostonfalváig húzódó megyei út korszerűsítésének részeként építettek – már használható, meg is nyitották a forgalom előtt. Amint az időjárás engedi, újabb munkálat kezdődik, a megyei út Málnásfürdő és Mikóújfalu közötti szakaszát korszerűsítik, ennek egyik lépése a vasúti átkelő felújítása lesz.

Henning László, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke érdeklődésünkre elmondta, a hosszabb ideig lezárt, teljes korszerűsítésen átesett hidat a kivitelező befejezte, már használatban is van, ugyanakkor hamarosan lezárják a Málnásfürdő és Mikóújfalu közötti útszakaszt, ugyanis következik ennek a korszerűsítése. A teljes lezárásra azért van szükség, mivel a Mikóújfalu határában található vasúti átkelő az első, amelyet korszerűsítenek (ez el van ugyan látva új, automatizált jelzőrendszerrel, ám a síneken áthaladó útrész már jó ideje leromlott állapotban van). Ezt követi majd a nagyjából három kilométeres útszakasz felújítása. Az alelnök azt is elmondta, hogy a lezárás idején Málnásfürdőt a községközpont felől lehet majd megközelíteni. Henning László azt is jelezte, hogy szintén a 122-es megyei út felújítása részeként később a Mikóújfaluba bevezető hidat is lezárják. Itt nem cserélik újra az átkelőt, csak a híd felső részén dolgoznak majd (aszfaltozás, korlátcsere).

Amint arról több rendben beszámoltunk, Erdővidék úthálózatának korszerűsítését több évvel ezelőtt kezdeményezte a megyei önkormányzat, sikerült európai uniós forrásokat elnyerni erre a célra. A két megyei besorolású út közül a Málnásfürdő – Mikóújfalu – Nagybacon – Bibarcfalva – Barót – ágostonfalvi híd közötti 33 kilométeres szakaszon zajló munkálatokat pár megtorpanás, váratlan akadály (egyebek mellett az elmúlt évek árrobbanásai, műszaki problémák) miatt tavaly év végéig közel nyolcvan százalékban sikerült elvégezni. Ezen munkálatok között szerepelt több híd részleges vagy teljes korszerűsítése, köztük a málnásfürdői is, mely már régóta megérett a felújításra. Szintén ezen (összesen több mint 100 millió lej összköltségű) nagy beruházás része a Málnásfürdő és Mikóújfalú közötti, mintegy három kilométeres szakasz rendbetétele.