Miután tavaly a kedvezményezett háromszéki önkormányzatok közül 19 már átvehette a Kovászna Megye Tanácsa által az Országos Helyreállítási Programon keresztül elnyert elektromos iskolabuszokat, most újabb járműveket adnak át a községeknek. Tegnapi ülésén a megyei testület jóváhagyta egy 8+1 személyes jármű átadását Zabola községnek, a további hét kisbuszt azt követően vehetik át az önkormányzatok, hogy meghozzák a vonatkozó határozatot.

Lassanként a kisebb iskolabuszok is eljutnak gazdáikhoz. Fotó: Kiss Zsombor / Kovászna Megye Tanácsa

Amint azt Jakab István Barna, a testület tagja, korábbi alelnöke felidézte, összesen 36 jármű beszerzésének finanszírozására pályázott az önkormányzat, ebből 19 darab 16+1 személyes, nyolc darab 8+1 férőhelyes, a maradék kilenc pedig 20+1 személy szállítására alkalmas. A járművek számát a helyi önkormányzatok igénylése szerint állították össze, a legtöbb 16+1 férőhelyest kért. Ezek: Nagyajta, Barót, Barátos, Csernáton, Kovászna, Dobolló, Esztelnek, Illyefalva, Lemhény, Málnás, Ozsdola, Uzon, Kézdiszentkereszt, Réty, Kézdiszentlélek, Kézdivásárhely, Előpatak, Sepsikőröspatak és Zágon. Ezek tulajdonba vételére a megyei önkormányzat lebonyolította a közbeszerzést, a nyertes vállalat le is szállította a járműveket, és azokat tavaly átadták az önkormányzatoknak. A legkisebb változatra nyolc önkormányzat jelezte igényét, a licit ebben az esetben is még tavaly lezajlott, a kisbuszok is megérkeztek, és ezeket aszerint tudják eljuttatni a kedvezményezettekhez, hogy a helyi döntéshozó testületek mikor hozzák meg az átvételre vonatkozó határozatot.

A nyolc önkormányzat közül egyelőre csak Zabola tette meg ezt, ezért adják át a járművet. Gidófalva, Kökös, Mikóújfalu, Maksa, Nagybacon községnek, illetve Kovászna Megye Tanácsának és Sepsiszentgyörgynek kell még a határozatot elfogadnia. Amint az a tegnapi megyei testületi ülésen elhangzott, a megyei önkormányzat esetében a kisbuszt a speciális iskola rendelkezésére bocsátják. Jakab István Barna arról is beszámolt, hogy a legnagyobb, 20+1 férőhelyes elektromos iskolabuszokra két rendben kellett meghirdetni a beszerzést, a második sikeres volt, így hamarosan ezek a járművek is megérkeznek, és át lehet majd adni a helyi önkormányzatoknak. Bodok, Bölön, Zágonybárkány, Nagyborosnyó, Szentkatolna, Gelence, Bodzaforduló, Szitabodza és Torja önkormányzatához jutnak majd ezek az elektromos iskolabuszok. A már leszerződött és le is szállított elektromos buszok összesen közel 25 millió lejbe kerültek.

Lapunk megkeresésére Henning László, a megyei önkormányzat alelnöke elmondta: egyes községek részéről gondot jelent, hogy az új járművek biztosítása elég borsos összegre rúg. Az alelnök szerint ez igaz ugyan, ám az ok egyszerű: vadonatúj elektromos buszokról van szó, és ahogy egy személygépkocsi esetében is, eltérés van egy régi és egy frissen vásárolt új, nagyobb értékű jármű biztosítási díja közt. Henning László szerint itt is ez a helyzet áll fenn, több százezer lej értékű járművekről van szó, amelyeket ráadásul vissza nem térítendő támogatásból tudtak beszerezni. Tudomása szerint az átadott járművek nagy része már használatban van.

Szintén a megyei önkormányzat ülésén letette a tanácsosi esküt Tamás István, az RMDSZ-frakció új tagja, aki azt követően jutott mandátumhoz, hogy Kondor Ágota a decemberi parlamenti választások nyomán szenátori mandátumot nyert és lemondott a Kovásza Megye Tanácsában betöltött tisztségéről. Tamás István egyúttal átvette a Kondor Ágora távozása nyomán felszabadult helyet a megyei testület oktatásért, ifjúságért, civil szervezetekért és sportért felelős szakbizottságában is.