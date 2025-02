Az első félidőben a házigazdák voltak aktívabbak, akik egy ellentámadás végén már a 4. percben betaláltak, viszont Zoran Mitrov gólját a játékvezető a videobíró segítségével les miatt érvénytelenítette. Leo Grozavu csapata többet birtokolta a labdát, ráadásul a mezőnyfölénye veszélyes helyzetekkel társult. Enriko Papa kevéssel a bal alsó mellé fejelt, aztán Branislav Niňaj tévedését kihasználva Mitrov tört kapura, azonban Gyenge Szilárd bravúrral hárított. Nem sokkal később Papa senkitől sem zavartatva kapu fölé lőtt, majd Alexandru Cîmpanu kísérletét szögletre tolta a háromszéki együttes kapusa. A moldvai alakulat a szünet előtt is előnybe kerülhetett volna, a 43. percben Enzo López közelről az oldalhálóba továbbított. A második játékrészben is az élvonalban maradásért harcoló gárda akarata érvényesült, a 49. percben Cîmpanu keresztléc alá tartó löketénél Gyenge nagyot mentett, kisvártatva pedig López emelését is magabiztosan fogta. Az FC Botoșani a 67. percben emberhátrányba került, ugyanis Andrei Miron piros lapot kapott, miután szabálytalankodott Dimitri Oberlin ellen. A folytatásban a sok hibával játszó vendégek beszorították ellenfelüket, viszont Valentin Suciu legénységének egyetlen komoly lehetősége sem akadt a három pont megszerzésére, így a piros-fehér mezeseknek meg kellett elégedniük a döntetlennel.

SuperLiga, alapszakasz, 24. forduló: FC Botoșani–Sepsi OSK 0–0.

Botoșani, városi stadion. Vezette: Vlad Baban (Jászvásár). Botoșani: Anesztisz – Adams (Țigănașu, 80.), Sadiku, Miron, Pavlovič – Papa (Pănoiu, 62.), Ferreira – Cîmpanu (Mouaddib, 62.), Ongenda (Celea, 70.), Mitrov (Bodișteanu, 79.) – López. Vezetőedző: Leo Grozavu. Sepsi OSK: Gyenge – Haruț, Niňaj, Šimić, Ștefan (Tamás, 78.) – El Sawy (Ghimfuș, 81.), Mino, Skorup (Coman, 89.), Dumitrescu (Babunszki, 46.) – Oberlin, Matei (Mailat, 46.). Vezetőedző: Valentin Suciu. Sárga lap: Ongenda (2.), Papa (19.), López (45+1.), illetve Skorup (12.), Ștefan (72.). Piros lap: Miron (67.).

További eredmények, 24. forduló: FC Hermannstadt–Aradi UTA 0–0, Unirea Slobozia–Bukaresti Dinamo 1–3 (gólszerzők: Gele 43., illetve Abdallah 35., 82., Selmani 90+3. – tizenegyesből), Galaci Oțelul–Gloria Buzău 2–1 (gsz.: Maciel 7., 71., illetve Jipa 45+2.).

A táblázat:

1. Kolozsvár 11 8 4 34–19 41

2. Dinamo 10 11 3 34–21 41

3. FCSB 11 8 4 34–22 41

4. CFR 10 9 4 40–28 39

5. Craiova 9 9 5 34–23 36

6. Rapid 8 11 4 27–20 35

7. Petrolul 8 11 4 26–22 35

8. Sepsi OSK 9 7 8 32–26 34

9. Hermannstadt 8 7 9 27–33 31

10. Oțelul 6 10 8 19–24 28

11. Arad 6 9 9 23–26 27

12. Farul 5 10 8 22–31 25

13. Slobozia 7 4 13 25–39 25

14. Jászvásár 6 4 13 21–36 22

15. Botoșani 4 8 12 19–33 20

16. Buzău 5 4 15 23–37 19

A SuperLiga hétközi fordulóval folytatódik, a 25. fordulóban a sepsiszentgyörgyi csapat csütörtökön 18 órától az FC Farul Constanța ellen játszik a Sepsi OSK Arénában.

Dinu Moldovan távozott

A háromszéki klub bejelentette, hogy Dinu Moldovan távozott, miután a felek közös megegyezéssel szerződést bontottak. A tapasztalt hálóőr 2023 nyarán igazolt Sepsiszentgyörgyre, az elmúlt másfél évben kevés lehetőséget kapott, viszont így is Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett a székelyföldi csapattal. A 34 éves kapus a mostani idényben mindössze egyszer, a Kolozsvári Universitatea elleni bajnoki mérkőzésen védett. Minden sorozatot figyelembe véve nyolc találkozón öltötte magára a Sepsi OSK mezét, ezek közül kettőt sikerült befejeznie kapott gól nélkül. Pályafutása során korábban a Chindia Târgoviște, a Temesvári Poli, az FC Voluntari, a Kolozsvári Universitatea, az Astra Giurgiu, illetve a spanyol Ponferradina és az Espanyol játékosa volt.