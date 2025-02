Tizennégy fordulót követően ért véget a 2024–2025-ös teremlabdarúgó 1. Liga alapszakasza, a felsőházba pedig a címvédő Galaci United mellett a Sepsi-SIC, az FK Székelyudvarhely és a Marosvásárhelyi VSK jutott be. A versenykiírás szerint az együttesek magukkal viszik az eddig szerzett pontjaikat, a playoffban pedig mindenki háromszor játszik mindenkivel. A zöld-fehérek számára jövő hét végén Galacon indul és május 18-án Székelyudvarhelyen zárul a rájátszás. Az első két helyezett jut a döntőbe, az aranyéremért folytatott harc pedig az egyik fél három sikeréig tart, a bronzérmet a rájátszás harmadik legjobb csapata kapja meg.

Mánya Szabolcs, a Sepsi-SIC edzője a felsőházi rájátszásba jutásról úgy fogalmazott, hogyha az összképet nézi, elégedett és büszke a fiúkra, hiszen már a második évükben bejutottak a playoffba. „Ha az eredményeket nézem, nem vagyok teljesen elégedett, hiszen sokkal hamarabb is bebiztosíthattuk volna a helyünket a legjobb négy között. Sok volt a döntetlen az alapszakaszban, és ezen kell javítanunk. Nehezebben jutottunk be a playoffba, és ez sokkal jólesőbb érzés, mint ha túl könnyen kerültünk volna oda” – nyilatkozta a tréner, majd hozzátette: a zöld-fehérek a bajnoki szünetben nem erősítenek, mivel ez a csapat harcolta ki a rájátszást, és ennek a csapatnak kell a továbbiakban is küzdenie.

„Négy meccsünk lesz itthon és öt idegenben, de ennek ellenére elégedett vagyok a rájátszásbeli programunkkal. Mi a negyedik helyről jobb sorsolást kaptunk, mint a harmadik Marosvásárhely, amellyel a bronzéremért vagyunk direkt harcban. Kétszer játszunk ellenük hazai környezetben és egyszer idegenben. Nem lehetetlen elérni a harmadik helyet a bajnokság végére, hiszen csak 8 pontra vagyunk a marosi csapattól. Ha reálisan nézzük, ez nagyon nehéz lesz, de mi megteszünk mindent. Célkitűzésünk, hogy tovább fejlődjön a csapatunk. Megpróbálunk mindenkinek borsot törni az orra alá, és élvezni akarjuk azt, hogy ott vagyunk a legjobb négy között” – tette hozzá Mánya.

Teremlabdarúgó 1. Liga, a felsőházi rájátszás programja: * 1. forduló (február 16.): Galaci United–Sepsi-SIC, FK Székelyudvarhely–Marosvásárhelyi VSK * 2. forduló (február 23.): Sepsi-SIC Udvarhely, Marosvásárhely–Galac * 3. forduló (március 16.): Galac–Udvarhely, Marosvásárhely–Sepsi-SIC * 4. forduló (március 23.): Udvarhely–Galac, Sepsi-SIC–Marosvásárhely * 5. forduló (április 6.): Sepsi-SIC–Galac, Marosvásárhely–Udvarhely * 6. forduló (április 27.): Udvarhely–Sepsi-SIC, Galac–Marosvásárhely * 7. forduló (május 4.): Udvarhely–Galac, Sepsi-SIC–Marosvásárhely * 8. forduló (május 11.): Sepsi-SIC–Galac, Marosvásárhely–Udvarhely * 9. forduló (május 18.): Udvarhely–Sepsi-SIC, Galac–Marosvásárhely.