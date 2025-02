Következő írásunk

Tudomásuk van arról, hogy a megyeszékhelyen ismét megnőtt a kóbor kutyák száma, a városközpontban és a lakónegyedekben is helyenként már falkákba verődve lehetett látni az ebeket. A vállalat már egy ideje ráállt a befogásukra – tájékoztatott Máthé László. A kóbor ebekért is felelős, a szépmezői menhelyet is működtető sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. igazgatója arról is beszámolt, hogy a befogott kutyákat a létesítményben helyezik el, ahonnan örökbe lehet fogadni az állatokat. A vállalatvezető szerint csak a kutyák egy részéről lehet tudni, hogy honnan származnak.