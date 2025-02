Tudomásuk van arról, hogy a megyeszékhelyen ismét megnőtt a kóbor kutyák száma, a városközpontban és a lakónegyedekben is helyenként már falkákba verődve lehetett látni az ebeket. A vállalat már egy ideje ráállt a befogásukra – tájékoztatott Máthé László. A kóbor ebekért is felelős, a szépmezői menhelyet is működtető sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat, a Tega Rt. igazgatója arról is beszámolt, hogy a befogott kutyákat a létesítményben helyezik el, ahonnan örökbe lehet fogadni az állatokat. A vállalatvezető szerint csak a kutyák egy részéről lehet tudni, hogy honnan származnak.

Máthé László közölte, január folyamán 26 állatot be is gyűjtöttek, csak múlt csütörtökön öt példányt. Ezek a szépmezői menhelyre kerültek, ahol jelenleg 124 ebet tartanak, a létesítmény 145 befogadására alkalmas, így a korábban jellemző túlzsúfoltság most nem áll fenn. Máthé László azt is elmondta, hogy nagyon jó az együttműködésük az Amy Egyesülettel, a szervezet külföldi kapcsolatai révén elég sok kutyát sikerült a határon túlra örökbe adni, ennek is tudható be, hogy a menhely most nem annyira leterhelt.

Arra a kérdésünkre, hogy honnan kerülnek az újabb gazdátlan ebek, az igazgató elmondta, ezt pontosan nem tudják, de tény, hogy időről időre megnő a városban a számuk. Tökéletesen tisztában vannak azzal is, hogy falkákba verődve ezek az állatok alkalomadtán veszélyessé válhatnak az emberekre is, szerencsére erre mostanság nem volt példa. Olyan viszont megtörtént, hogy az állatok egymással verekedtek, erről kaptak értesítést. Éppen ezért dolgoznak azon, hogy mihamarabb befogják a kóbor kutyákat: csapdákat helyeztek ki azokra a helyekre, ahol tudják, hogy gazdátlan ebek tanyáznak.

Szintén felvetésünkre Máthé László elmondta, továbbra is fennáll az a helyzet, hogy a városban látható kóbor ebek egy része az Őrkőről vagy a környékéről származik. Ezeknek a kutyáknak gyakran valamilyen „nyakörv” (báladrót, kötél, spárga) van a nyakukban, így könnyebb azonosítani, hogy honnan származhatnak. Ezeket is begyűjtik, és a menhelyre kerülnek, és ha el vannak látva azonosító csippel, visszaviszik a „tulajdonosnak”. Elindult egy kezdeményezés is, hogy a csip nélküli, de adott jelek alapján azonosítható állatokat ellátják csippel, ivartalanítják, majd így kerüljenek vissza az Őrkőre, ám ez nehézkesen halad.

A vállalat a hétvégén is nyílt napot tartott a menhelyen, öt érdeklődő kereste fel a létesítményt, egy ebet örökbe fogadtak, illetve egyet lefoglaltak. Az örökbefogadáshoz továbbra is csak személyi igazolvány szükséges, az állatok ivartalanítva, beoltva, csippel ellátva kerülnek új gazdáikhoz. Január folyamán 31 ebet vettek örökbe, ebből 21 felnőtt állat, illetve 10 kölyök.