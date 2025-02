Crin Antonescu és a nagy alma

Pontosabban lenne – hogy messze ne menjünk: Kelemen Hunor vagy Nicușor Dan is jobb, de akár Ilie Bolojan is jó eséllyel indulhatna –, csak olyan jobb jelölt nincs, aki mögé a jelenlegi kormánykoalíció pártjai különösebb presztízs­veszteség nélkül be tudnak sorolni. Márpedig tetszik, nem tetszik, alighanem a kormánykoalíció minden pártjára szükség lesz ahhoz, hogy ne valamelyik szélsőséges politikus kerüljön az államelnöki székbe: kell ehhez a szociáldemokraták régi, hagyományos bázisa, a jól szervezett pártstruktúra, az alakulaton belüli fegyelem, de kellenek a liberálisok még megmaradt támogatói, az a néhány erdélyi nagyvárosi polgármester és helyi vezető mögött álló szavazóréteg, és kellhetnek a magyar voksok is. Sőt, ha hinni lehet a felméréseknek, és ha Călin Georgescu indulását nem kaszálják el, mindezek mellett még szükség lehet a magát reformpártinak nevező USR-s rétegre, illetve a bukaresti főpolgármester, Nicușor Dan támogatóira is.

Bár március közepéig, az államelnöki tisztségre való jelentkezési határidőig még nagyon sok minden történhet, jelenleg az látszik, hogy három nagy(obb) tömb áll versenyben: a magát Európa-barátnak nevező „hagyományos” pártokból álló régi pártok szövetsége, az ezekkel szemben álló, magát reformpártinak tartó, de ugyancsak demokrata és Európa-párti oldal, illetve a magát szuveranistának tituláló, Európa más országaitól eltérően azonban inkább csak szélsőségesnek nevezhető tábor. Előbbi tábort képviselné a jelenlegi állás szerint Crin Antonescu, a reformerek oldalán egyelőre két jelölt sem zárható ki, hiszen sem Elena Lasconi, sem Nicușor Dan nem tett le indulási szándékáról. A nacionalisták oldalán a legnagyobb kérdés az, hogy rajtvonalhoz engedik-e Călin Georgescut, mi lesz az egyszer már kizárt Diana Șoșoacă sorsa, illetve tovább bonyolítja a képet a szociáldemokrata renegát Victor Ponta esetleges, belengetett indulása.

Ebben a felállásban Románia számára az optimális az lenne, ha a döntőbe egy úgynevezett reformer és az úgynevezett hagyományos pártok jelöltje jutna – valószínűbb azonban az a forgatókönyv, hogy ott lesz egy szélsőséges politikus is a fináléban. Illúzióink tehát ne legyenek: nagy alma aligha akad majd a kosárban májusban, és alighanem ismét a már jól ismert elv mentén kell szavaznunk a kisebbik rosszat választva.

Crin Antonescu. Fotó: Facebook / Partidul Naţional Liberal