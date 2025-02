Az emberélet útjának felén

A szerző fiatalkorában nyaranta bejárta Európát autóstoppal, azok az élményei adták az ötletet legújabb könyve megírásához – de, bár a címlapon az ő neve szerepel, „nem én írtam, ezt a Gondviselő írta”, mondta Horváth Zoltán György. Hozzátette, nem cenzúrázta magát, ami eszébe jutott, azt írta le.

Az egyetemi oktatás mellett – a Műegyetemen mester­oktatói címmel tanít – elő­adásokat is tart, érdeklődési köre a Kárpát-medence középkori építészete és művészete, de a Kárpát-medencén kívüli magyar vonatkozású emlékhelyek is foglalkoztatják, ezeket felfedezve-bejárva is megírta könyvekben: olyan helyeket, amelyekről a turistakalauzok nem említik a magyar vonatkozást, ilyképpen könyvei a maguk során szintén idegenvezetői szerepet töltenek be az érdeklődők számára.

Horváth Zoltán György előadásaiban legfőképpen építészettörténettel, de más művészetekkel is foglalkozik, építészetismertető és -mentő munkásságáért kapta a Podmaniczky-díjat. Hogy miként jutott a matematika oktatásától a művészetekig, arról is beszélt: 1990-ben egy hónapot Olaszországban töltött, ez volt „a nagy találkozás: olyan dózisban találkoztam művészetekkel, hogy amellett nem lehetett elmenni, azóta foglalkozom művészetekkel”, fejtette ki. Beszélt még a szabadsághoz való viszonyáról, az általa alapított Romanika Kiadóról, végezetül épületmentési munkásságáról tartott vetített képes bemutatót.

A könyvbemutatót mintegy keretbe foglalva Antal Zita Melánia hegedült, majd Farkas Tamás Zoltán gitárkíséretével beatdalokat énekelve lépett fel.