A háromszéki sajtó képviselőivel szervezett hétfői találkozón a megyei sürgősségi felügyelőségnél 2009 óta szolgálatot teljesítő Daniel Predicioiu megerősítette, továbbra is az a cél, hogy szükség esetén készenléti egységeik gyors, minőségi beavatkozást és ellátást végezzenek. Ezt megfelelően felkészült és felszerelt, jól szervezett csapatok tudják biztosítani – szögezte le. A megelőzésre, tájékoztatásra is kiemelten figyelnek, és mivel 2025 a gyermekek éve, számos iskolai prevenciós tevékenységre is készülnek – fűzte hozzá.

Február elsején múlt 13 éve annak, hogy Háromszéken is megkezdte működését a SMURD rohammentő szolgálat, míg kezdetben 36, mára 193 mentőtiszt biztosítja az elsősegélyt megyeszerte – számolt be a sürgősségi felügyelőség vezetője. Fennállása óta a szolgálat közel 37 ezer esetet jegyzett, illetve 36 221 személyt látott el. Tavaly 4109 mentéshez hívták őket, városi környezetben 4 perc 24 másodperc, vidéken 8 perc 52 másodperc volt a válaszidő.

Aggodalomra ad okot, hogy az elmúlt évben összesen 214, károkkal is járó tűzeset történt Háromszéken – ez 28 százalékkal több, mint 2023-ban –, és a növényzetet érintő tűzesetek száma is jelentősen megnőtt: míg 2023-ban 57, tavaly már 120 került nyilvántartásba. Daniel Predicioiu szerint utóbbiaknál az időjárás is szerepet játszott. A károkkal járó tűzesetek kapcsán megjegyezte: 134 tűz egyéni lakóingatlant érintett, 13 tömbházban, négy turisztikai egységben, egy pedig oktatási intézményben keletkezett. Ami a válaszidőt illeti, városi környezetben a hívástól átlagosan 5 perc 4 másodperc alatt értek a helyszínre, míg vidéken ez az idő 17 perc 35 másodperc volt. A tűzoltók által megóvott javak értéke tavaly 65 millió lejre emelkedett.