Ismét tanúbizonyságot tett remek tudásáról és jó formájáról a kézdivásárhelyi Várdó Kristóf, aki a Marosvásárhelyi VSK együttesével volt ott az egyéni korosztályos tekebajnokság kolozsvári döntőjén. Céhes városi sportolónk az elmúlt hét végén egyéniben, párosban és tandemben csapattársával, Fazakas Róberttel, vegyes párosban pedig a Marosvásárhelyi Electromureș Romgaz tekézőjével, Diana Stanával szerzett aranyérmet, míg az ötödik versenyszámában, a sprintben nem jutott túl a selejtezőn. Kristóf emellett egy országos csúcsot is összehozott, hiszen a tizenkilenc év alattiak döntőjén eddig még senki sem ütött 638 fát.

„Számomra különleges élmény volt az, hogy egyszerre négy bajnoki címet is nyerhettem, amit pedig egy U19-es korosztályos országos csúccsal is kiegészítettem. Felemelő érzés, és bízom abban, hogy jövőben is tudok majd ehhez hasonló eredményt elérni” – nyilatkozta Várdó Kristóf, aki az ugyancsak kézdivásárhelyi Lukács Attilával készül a májusban Székesfehérváron esedékes U23-as teke világbajnokságra. (tibodi)