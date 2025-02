Népes mezőnnyel tartották meg a díjugrató Winter Tour mostani idényének harmadik viadalát, amelynek hagyományosan a prázsmári 163 Plopi Lovasközpont adott otthont. A január 29. és február 1. közötti lovas megmérettetésen a Kádár Barna általa edzett kurtapataki Wolf Lovasklubtól két, míg a Nagy Eszter által felkészített Vadon Lovas Klubtól egy sportolónk tette próbára maga és lova ügyességét.

A kurtapataki versenyzőkből a Bronze Tour 100 centiméteres kategóriájában Ilyés Fanni Pölöske nyergében, míg Albu Petra Vidame de Montflix nyergében hibátlan pályát futott a negyvenhat versenyző között. Szintén a Bronze Touron, ám a 105 cm magas akadályú erőpróbán (55 induló) Ilyés Fanni és Pölöske egy újabb hibátlan pályát teljesített. A Final VIP Tour 95 cm-es viadalának 48 fős mezőnyében Albu Petra ismét remekelt, hiszen egy kiváló negyedik helyezéssel és hibátlan pályával zárta a versenyt, míg csapatársa, Ilyés Fanni is hibapont nélkül tudta le a pályát.

A benedek-mezői klubot Szabó Rebeka képviselte a többnapos prázsmári versenyen, aki kétszer is felállhatott a képzeletbeli dobogóra: a Silver Tour 110 cm-es kategóriájában hibátlan pályát teljesítve lett az első, míg a Bronze Tour 105 cm-es viadalát szintén hibapont nélkül fejezte be, ám itt be kellett érnie a második hellyel. Lovasunk a Bronze Tour 110-es kategóriájában is folytatta nagyszerű szereplését, hiszen egy újabb hibátlan pályával elcsípett egy pazar negyedik helyezést.