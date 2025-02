Amikor ilyen tavaszt előrevetítő hévvel süt a nap, az embernek akkor is sétálhatnékja támad, ha egyébként nem szokott. Óhatatlanul is arra gondol, hosszú volt a tél, nyűgös a többréteges öltözködés, hát le is vet gyorsan egy pulóvert, csak úgy lazán az ingre rá a kabátot, be sem kell gombolni, minek, még ebben a csalóka langymelegben is jó így, különben is a mozgás melegít. És irány a park, mert hova máshova annak, akinek nem áll rendelkezésére elegendő idő kimenni valamelyik város­széli erdőbe madárszót hallgatni, bár most még félelem nélkül lehetne a rengetegben bóklászni, ha minden igaz, s legalább ők tartják régi szokásukat, a medvék még téli álmukat alusszák. Amúgy, aki képes kiszűrni a városi háttérzajt, a parkban is hallhatja a madarak csivitelését, igaz, most a varjak hangoskodása elnyomja a magányos trillázást és az évődő csicsergést egyaránt, ráadásul jelenlétüket a dolmányosok, a vetésiek és kormosok látványosan érzékeltetik is, nyomot hagyva földön, padon, de még Dávid Ferenc fején, vállán is. Tehát a sétáló inkább a lába elé néz, semmint a fák koronáját kutatja apró, önmagukat dallamosan kifejező csőröcskék után kutakodva.

És akkor lát különféle dolgokat. Ha csak felületesen vizslatja a tájékot, semmi érdekes nem kerül látószögébe, legfennebb egy pad szélén árválkodó kabát vonja magára a figyelmet, az is csak azért, mert piszkosfehér színével elüt a barnákban és szürkékben tobzódó háttértől. Ottfelejtett tárgy lehet, talán valaki, akárcsak a parkban sétára induló, egy réteg ruhadarabtól szabadulni kívánt, aztán megfeledkezett róla, na igen, a januárhoz nem illő napsütés ilyesmikre is képes. Ha a sétáló már figyelmesebben fürkészi a fák közét s a bokrok tövét, pár kesztyű felét is meglátja, állagából ítélve régecske pihen az ötujjas egy kisebb sziklatömbön, s mert a játszótér mellett, hát nem nehéz az elhagyott tárgy ottlétének rejtélyét megfejteni. Leheletnyit odébb, egy szúrós ágú cserje alatt női táska rejtőzködik, bújna mélyebbre is, be a föld alá akár, hiszen jól tudja, nincs ott keresnivalója. Láthatatlanná mégse válhat, már csak ilyen a földi dolgok természete, létének magyarázata talán az energiamegmaradás elvében rejlik, miszerint semmi nem vész el, csak átalakul. Ezt a törvényszerűséget toldotta meg a bohém népnyelv azzal, hogy: esetleg más tulajdonába megy át – hát ezzel a táskával is valami ilyesmi történhetett, valakié volt, aztán másé lett, végül, mint hasznavehetetlen tárgy, a rézsű bozótosában kötött ki. A sétáló azonban se nem szemétösszegyűjtő, se nem kivizsgáló szerv, ezért nem járhat a dolgok mélyére, de mert az emberi természetet a titkok megfejtésének kényszere működteti, hát találgatni próbál.

És miközben ezen morfondírozgat, lábai önkéntelen továbbviszik, derült ég ide, napsütés oda, azért a fák alatt nem kellemes az ácsorgás, mégiscsak elsietett művelet volt a pulóvertől megszabadulni, sebaj, arrébb pár lépéssel, ahol nem szűrik meg a csupasz ágak a fényt, ott ismét kellemes ingben-kabátban is, hát hálásan tekint a sétáló az égi áldásra – és akkor meglátja a kifakult oszlopon lógó cuclit. Na, itt nincs titok, a dolog egyértelmű, a család ifjonc szeme fénye minden bizonnyal elbóbiskolt az élet monoton ritmusától, különben jelét adta volna annak, hogy hiányzik a parányi létnek olyannyira fontos kellék, a babakocsi tolója meg, figyelmetlen lévén, továbbment. Aztán a talált tárgyat valaki a legközelebbi helyre letette – hogy miért éppen szemmagasság fölé akasztva fel, az már valóban talány. De hát az élet mit sem ér találgatások nélkül, az elveszített tárgyaknak meg az a sajátosságuk, hogy keresni kell őket. Pláne ott, ahol nem is lehetnek.

