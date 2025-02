Három személy ellen emeltek vádat

Az ügyben kezdeményezett büntetőper ügycsomóját decemberben iktatták a Har­gita Megyei Törvényszéken. A vádirat szerint a tragédia azután következett be, hogy az épület felújítására készülve a megbízott kivitelező cég több mint két méter mély vízelvezető árkot ásott a diákotthon épületének külső falánál. Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés, illetve gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított vizsgálatot a marosvásárhelyi regionális ügyészség, és a bíróság az árok ásását végző cég ügyvezetőjét, a tervezőt és a projektmenedzsert 60 nap hatósági felügyelet alá helyezte.

A 2024. december 10-i keltezésű vádirat három személy ellen emel vádat: a tervezést végző műépítészt, az ásást végző cég ügyvezetőjét és a projektben a tulajdonos gyulafehérvári érsekség képviselőjét az építkezések minőségére vonatkozó törvény előírásainak megsértésével vádolják.

Az előírások olyan építkezés tervezésének, terv­ellenőrzésének, szakértői vizsgálatának, kivitelezésének büntetését írják elő, amelynek során nem tartották be a stabilitásra vonatkozó műszaki előírásokat, veszélyeztetve ezzel egy vagy több személy életét vagy testi épségét, és ember­életek elvesztését, súlyos sérüléseket, az épület vagy a berendezések részleges vagy teljes megsemmisülését eredményezve. A jogszabály említett előírásainak megszegése 3-tól 10 évig terjedő szabadságvesztést von maga után.

Emellett az említetteket két személy sérelmére elkövetett bántalmazással, engedély nélkül vagy az előírások betartásának elmulasztásával végzett építkezési munkálatokban való bűnrészességgel is vádolják. A műépítészt továbbá azzal is vádolják, hogy olyan műszaki dokumentumokat készített és írt alá az építkezési munkálatok engedélyezése érdekében, amelyek eltérnek az egyetemi diplomájában meghatározott szakosodástól. Arra is kitérnek, hogy a projektvezetőnek törvényes kötelessége lett volna az elkészült tervet tervellenőr szakemberekkel ellenőriztetni, a tervezőnek pedig szintén be kellett volna mutatnia ellen­őrzésre a terveket.

Az épület részleges leomlásának okait vizsgáló szakértők megállapították: ez a nem megfelelő módon, az előírások be nem tartásával végzett ásás miatt történt. A három vádlott részéről történt törvénysértések miatt az épületben tartózkodó összes személy veszélybe került – mutat rá a vádirat.

A perben polgári félként további 11 személy szerepel, ők erkölcsi kártérítési igényeket fogalmaztak meg. Ezek összege egyenként 125 ezer és 600 ezer euró között változik, az összérték eléri a 4,7 millió eurót. A per egyelőre előkészítő szakaszban van, még nem tűzték ki a tárgyalási időpontot.

A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium kétszintes diákotthonának megközelítőleg egyharmada dőlt össze 2023. december 18-án, és a romok négy diákot temettek maguk alá: egy földszinten lakó 17 éves fiú a helyszínen életét vesztette, és az emeleti szoba romjai alól kimentett három lány egyike is súlyosan megsérült, ő pár héttel a tragédia után a kórházban hunyt el.