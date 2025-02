Kocsis Máté: Ukrajna lejárató kampányt indít Orbán ellen

Kocsis Máté hozzátette: az ukrán állam lejárató kampányának megfogalmazott célja a kormányfő nemzetközi megítélésének aláásása és Magyarország érdekérvényesítő képességének gyengítése. „A mostani művelet célja a sajtó segítségével, magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan, akár valótlan tartalmú cikkek és anyagok megjelenítése, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására” – írta a frakcióvezető.

Kocsis Máté megjegyezte: „Ennek terjesztésére az ukránok jelentős összeget különítettek el. A munka és az információk gyűjtése, a hamis hírek kitalálása ukrán részről már elkezdődött, abba a magyar sajtó egyes szereplői is bevonásra kerültek.” „A magát függetlennek mondó sajtó egy része most már ukrán pénzért is hajlandó árulni a hazát” – emelte ki a frakcióvezető. Úgy vélte, „a megvehetőknek semmi sem drága”.