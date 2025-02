Menekülnek az emberek Szantorini szigetéről

Szantorini és Amorgosz szigete között több száz földmozgást észleltek múlt péntek óta. A hatóságok emiatt egész hétre elrendelték az iskolák bezárását Szantorinin és a környező kisebb szigeteken.

Tegnap reggel az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet (EMSC) 4,7-es erősségű földmozgást észlelt.

Az embereknek azt tanácsolták, hogy maradjanak távol a part menti területektől, ahol földcsuszamlás kockázatával is számolni kell. Szantorinin a boltok sem nyitnak ki, az emberek nem járnak be dolgozni, a sziget kezd teljesen kiürülni – mondta el a Reuters hírügynökségnek egy fiatal nő, mielőtt tegnap reggel felszállt egy Athénba induló kompra. A nap folyamán egy plusz repülőjáratot is indítanak a szigetről.

Szeizmológusok szerint ez az intenzív szeizmikus aktivitás akár még hetekig is eltarthat. Görögországban európai viszonylatban gyakoriak a földrengések, mert az ország az afrikai és az eurázsiai tektonikus lemez találkozásánál fekszik.