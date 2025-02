Figyeljenek oda Felsőrákosra

Barót képviselő-testületének soros ülésén két Felsőrákost érintő kérdést is feltettek a városvezetésnek. Szakács László alpolgármester arról biztosította a falu képviselőit, a jelzett gondokat belátható időn belül megoldják.

Kotecz Attila (RMDSZ) a térfigyelő kamerák beüzemelésének késését tette szóvá: jó lenne, ha mihamarabb felszerelnék és üzembe helyeznék azokat. Az alpolgármester válaszában úgy fogalmazott, tisztában vannak azzal, hogy a rákosiak szeretnék, ha a kamerák mihamarabb működnének. Hogy késik a beüzemelés, részben annak tudható be, hogy az Electrica Rt. a vártnál később adta beleegyezését, hogy a tulajdonában levő oszlopokra szerelhessenek. Másrészt pedig késik a szakcégek válasza az önkormányzat által igényelt árajánlatra – mondotta.

Pál Levente (EMSZ) egy, a központ közvetlen közelében felszerelt közlekedési tükör pótlását kérte. Mint mondta, a környéken többen is gazdálkodnak, valószínűleg egyikük verte be az amúgy alacsonyan elhelyezett tükröt. Újat kellene tenni, mert hiánya igencsak megnehezíti az utcába való ki-behajtást – hívta fel a figyelmet. Szakács László azt ígérte, a napokban megoldják a kérést, ugyanis két tükör is van a városháza leltárán. Az egyiket Bibarcfalvára, az Iskola utcával szemben fogják felszerelni, a másik pedig mehet Felsőrákosra.