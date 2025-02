Tűz Zágonban

A tájékoztatás szerint a lángok a lakóház tetejét is elborították 30 négyzetméteren, a hősugárzás miatt pedig a szomszédos gazdasági épület teteje is kigyulladt. A katonai tűzoltók kiérkezésekor a zágoni önkéntes csapatok már a helyszínen voltak, oltottak. A ház 42 éves tulajdonosát a SMURD rohammentő csapata látta el. A tüzet vélhetően a fűtésrendszer nem megfelelő használata, a hőszigetelés nélküli kémény okozta – számolt be lapunknak a megyei sürgősségi felügyelőség. (dvk)