Kampányígéretéhez igazodva január közepén elindította falugyűlés-sorozatát Illyefalva önkormányzata, a községközpontban, Aldobolyban és Sepsiszentkirályban is megszervezték a fórumokat. Benkő Árpád Jenő polgármester számára ezek egyik fontos hozadéka – azon túl, hogy szemtől szemben ismertethették az elképzeléseket és megismerhették az emberek elvárásait – az volt, hogy olyan „apróbb” kérdésekkel is foglalkozni kell, melyek esetleg elkerülik az önkormányzat figyelmét, de a falvak lakói számára fontosak. Az elöljáró szerint félévente megismétlik a gyűléseket, és nemcsak a falvak, hanem a községhez tartozó lakótelepek, a Szalomér és Benedek-mező is sorra kerülnek.