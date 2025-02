Ismerősöm mesélte, hogy kölcsönt adott egy illetőnek (jó ismerősének). Az nem adta meg a pénzt, hanem csak húzta az időt. Végül a kölcsönadó megunta a sok telefonos ígérgetést és az illető lakására ment, megbeszélni a helyzetet. Igen ám, de az nem volt otthon, csak a felesége. Ismerősöm elpanaszolta neki a történteket, és a kedvetlen feleség azt válaszolta: rossz befektetést csináltál. Hát, akik a Nordishoz fektettek be, azokról sem mondható, hogy jó helyre tették pénzüket, mert a gyanú szerint jól átverték őket. Mintegy 1200 károsult követeli vissza pénzét az ingatlanfejlesztőtől.

A két fő gyanúsított, Vladimir Ciorba és felesége, Laura Vicol az ügyfelek pénzét többek közt luxuscikkekre, drága utazásokra költötte, derült ki a büntetőeljárás nyomozati anyagából. 1,5 millió eurót fizettek ki magánrepülők és helikopterek bérlésére, hogy belföldi és külföldi luxusüdülőhelyekre utazzanak. Ezeken jeles politikusok (kormánytagok is) röpködtek, de ők bizonygatják, hogy kifizették utazásukat. Különben a fő vádlott Ciorba védte a politikusokat, akikre a gyanú árnyéka vetődhet, és azt mondta, a bibliára esküszik (hívő lévén), hogy nem „kente meg” apartmanokkal őket.

A cég drága luxusautókat (Ferrarit, Bentleyt, Roll Royce-ot) vásárolt közel ötmillió euróra. De hát a sok építőtelepre nem utazhattak vonattal, amelyek álladóan késnek, mert követni kellett a munkálatokat. Ezeket az autókat mind-mind értékesíteni lehet, amiből fizethetnek egy kicsit a pénzüket követelőknek is. Az ügyészek szerint Laura Vicol két nap alatt 90 000 eurót költött márkás luxuscikkekre Dubajban. Akiknek nem jut se pénz, se posztó, (se ház), azok, ha adnak magukra, részesülhetnek ilyen luxuscikkekben. A Nordis biztosan nyereséggel árulta a lakásokat, úgyhogy a nyereségből is tudnak fizetni a követelőző befektetőknek.

A két fő gyanúsítottat, Vicolt és férjét, Ciorbát, akik a Nordis cég többségi tulajdonosai, először 24 órás őrizetbe vették, aztán kedden máris elhagyhatták a rendőrségi fogdát. Biztosan azért, hogy előbányásszák a megmaradt és jó helyre eltett pénzüket (már ha a házkutatásokkor azok nem kerültek elő). De az is lehet, hogy megmondják a károsultaknak, hogy sajnos, rossz befektetést eszközöltek. Aztán szerdán ismét letartóztatták kettejüket és még három társukat 30 napra.

Az eljárás 40 személyt és 32 céget érint. Hátha ezek össze tudják dobni az elsikkasztott pénzt! A bűnszervezet különben öt cégen keresztül több mint 195 millió eurót kapott a lakásról álmodó befektető ügyfelektől. Most folyik a kuncsaftok megnyugtatása. A főnök Ciorba megmondta, száz százalék, hogy minden Nordis-kliens megkapja lakását.

Mivel megtörtént, hogy egy lakást látatlanban két személynek is eladtak, lehet, hogy két befektető egy lakást kap majd. Vannak köztük luxuslakások, így azokban két család is el tud lakni, csak legfennebb a konyhán kell osztozniuk a háziasszonyoknak. Egy-egy lakás kétszeri eladásába állítólag két közjegyző is besegített, de őket kihallgatásuk után rögtön elengedték. Egyikük Traian Băsescu lánya, Ioana, a másik egy volt PSD-s képviselő, Andreea Cosma. Ők biztosan csak kicsinyke közjegyzői illetéket kaptak.

Ciorba megmondta azt is, hogy aki szeretné pénzét visszakapni, annak várnia kell, mert időbe telik. Ők szeretnék befejezni az építkezéseket, és a 300 személy, akinek megígérték a lakásokat, még a nyáron tulajdonosuk lesz. (Mondjuk, ha nem is nyáron, akkor esetleg télen, majd, ha fagy s hó lesz nagy).

Biztosan, a vádlottaknak is vannak lakásaik, és ha bezárják őket (ingyenkoszt-kvártély), feleslegessé válnak, és azokba is beköltözhet néhány kárvallott. De a fővádlott Ciorba nem ideges, ezelőtt tíz évvel is letartóztatták európai pénzalapok elsikkasztása miatt, és aztán ejtették az ügyet. Most is eltelhet vagy tíz év, és volt dosszié, nem lesz dosszié.

Ilyen luxuslakásokat ígért ügyfeleinek a Nordis. Fotó: Facebook / Nordis Group