Sétavonatozik a lábbusz

Ajándék sétavonatozással kedveskedik a reggelenként lábbusszal iskolába igyekvő gyermekeknek Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Vadon Egyesület február 10–20. között. Erre az alkalomra azokat is várják, akik már rég nem lábbuszoztak.

A negyedik éve működő lábbusz­program keretében jelenleg kilenc útvonalon gyalogolnak iskolába a gyermekek, a kalandvonat naponta egy járat utasait és felnőtt kísérőit viszi el, de nem egészen az iskoláig, hanem csak a közös találkozási pontokig, ahol a más-más negyedekből érkezők tanintézmények szerint újracsoportosulnak – onnan mindenki gyalog megy tovább a megszokott rend szerint.

Az élményvonatozásra a következő sorrendben kerül sor: hétfőn, február 10-én a Lidl Áruház mögötti parkolóban gyülekezők járata ülhet fel a város sétavonatára, kedden, február 11-én a Kálvin térről, szerdán a Szabó Kati Sportcsarnoktól, csütörtökön a Snack-bártól indulók kocsikáznak az Erzsébet parkig, pénteken a Sport utca – Nicolae Colan-iskola útvonalon az egykori Trident Áruház parkolójába viszi utasait a kalandvonat. A jövő hét a Dohánygyár – Nicolae Colan-iskola járattal indul (hétfőn, február 17-én), ez alkalommal is a Trident-parkoló a végállomás, kedden (február 18-án) a Szemerja – Erzsébet park útvonalon gurul a kisvonat, szerdán az Inkubátorház – Váradi József-iskola járatot helyettesíti, csütörtökön pedig az őrkői gyermekeket sétáltatja meg. A többi Lábbusz-járat mindennap a bevett szokás szerint közlekedik, és a vonatozás is felnőtt kísérőkkel történik, akik ezúttal is megkapják a megállókat és időpontokat tartalmazó menetrendet.

A sétavonatozások idején a helyi rendőrség felügyeli a forgalmat.