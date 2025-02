Ingyenes kÃ©pzÃ©ssel a gazdasszonykonyhÃ¡kÃ©rt

Lemhényben is népszerűsítették a gazdasszonykonyhák működtetésének feltételeit. Fotó: Facebook / Agrosic

A múlt évben Háromszéken mintegy 180-an kapcsolódtak be a háztáji vendéglátás megalapozását és elindítását segítő ingyenes felkészítőkbe, a kezdeményezők nyolc helyen, Málnáson, Illyefalván, Kézdiszentléleken, Lemhényben, Zabolán, Rétyen, Dobollón és Gidófalván ismertették az érdeklődőkkel a legfontosabb tudnivalókat. A hegyvidéki ügynökség bodoki irodáját vezető Crișan Mária lapunknak elmondta, mivel igény volt rá, egy felkészítőt az online térben tartottak román és magyar nyelven, az ügynökség egyébként folyamatosan szervez ilyen jellegű kurzusokat – tette hozzá. Megjegyezte, általában 15–20 érdeklődő gyűl össze egy-egy felkészítőre, de örömmel tapasztalták, hogy a Málnáson szervezett találkozón népesebb volt a résztvevők tábora.

Crișan Mária emlékeztetett, a gasztropontos képzés továbbra is ingyenes, a résztvevők a tanfolyam végén olyan tanúsítványt kapnak, amely birtokában elindíthatják, hivatalosan is bejelenthetik a cégbíróságon, illetve az állategészségügyi igazgatóságnál a gazdasszonykonyhájukat, amit magán- vagy jogi személyként működtethetnek. A könnyített feltételeknek köszönhetően akár termelői engedély birtokában is lehet gasztropontot indítani, mely révén a háztáji gazdaságból származó alapanyagokat lehet hasznosítani, és így a helyi ízek, egy-egy adott régió hagyományos ételei, jellegzetes fogásai szélesebb körben népszerűsíthetők. Aki úgy dönt, hogy belevág a gazdasszonykonyha működtetésébe, annak a hegyvidéki ügynökség háromszéki munkatársai segítséget nyújtanak az ügyintézésben. A téma kapcsán további tudnivalók a 0783 275 219-es telefonszámon igényelhetők.

Tavaly Háromszéken egy új gasztropontot jegyeztek be, amely Zágonbárkányban várja a látogatókat, illetve Bodzaforulón és Krasznán is működik hasonló létesítmény. A legrégebbi immár 2018 óta működik Sepsibükszádon, Crișan Mária szerint ott ízletes halas ételekkel várják a vendégeket. A legtöbb működő gasztropontot a szomszédos Brassó megyében tartják nyilván, Hargita megyében hetet, Maros megyében pedig kettőt jegyeznek.