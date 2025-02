Megújul a Petőfi-emlékhely

A felújítás során a Petőfi Sándor Múzeum modern múzeumi térré alakul át, miközben a helyszín történelmi hitelességét is megőrzik. A tervezett beavatkozások között szerepel a múzeumépület teljes felújítása és egy új, mintegy 100 négyzetméteres kiállítótér építése. Ez modern technológiák segítségével, interaktívan és hozzáférhetően mutatja majd be a költő életéhez kapcsolódó történelmi eseményeket. A projekt részét képezi továbbá az emlékpark rehabilitációja, a sétányok és zöldterületek átalakítása, valamint az emlékhely központi elemének, a kertben található obeliszknek a restaurálása is. A munkálatok ideje alatt a múzeumot be kell zárni, de a felújítás után ismét látogatható lesz. Az emlékhely továbbra is nyitva áll a látogatók előtt, lehetőség lesz a történelmi helyszín felfedezésére, a költő emléke előtti tisztelgésre.

Az Agerpres hírügynökség emlékeztet, hogy az emlékhely megújulása 6,4 millió lejből valósul meg, amit a múzeumot fenntartó Maros megyei önkormányzat és a Nemzeti Kulturális Alap finanszíroz, utóbbi a Petőfi 200 program keretében. Az emlékhely infrastrukturális fejlesztését és az új kiállítás megvalósítását a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum, a Maros Megyei Múzeum és a fehér­egyházi múzeumot fenntartó Petőfi Sándor Művelődési Egyesület munkatársai szoros együttműködésben koordinálják. A felújítási munkálatok 2025 folyamán fejeződnek be, a Segesvár melletti múzeum modern kiállítással és a költő emlékének szentelt számos eseménnyel nyitja meg újra kapuit a nagyközönség előtt.

A Haller Lujza által 1898-ban létesített, azóta többször átépített Petőfi-emlékház a fehéregyházi csata történetét és a költő eltűnésének körülményeit mutatja be. A kertjében található, egy évvel korábban felállított obeliszknél évente megemlékezéseket tartanak.