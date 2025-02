Az építkezések éve Mikóújfaluban

Több jelentős beruházás indul Mikóújfaluban idén, az önkormányzat pályázati forrásokból és önerőből fejleszti a települést, megújul az infrastruktúra és középületeket is rendbehoznak. A közelgő munkálatok, távlati tervek és előkészületek mellett a közösségi életről is beszámolt lapunknak Demeter Ferenc polgármester.

Mikóújfalu legjelentősebb projektjének az aszfaltozás bizonyul, az Anghel Saligny program révén elnyert támogatásnak köszönhetően 3,2 km mellékutca felújítását és aszfaltozását végezhetik el. A településvezető elmondta, a vonatkozó szerződést még előző évben aláírták, az első közbeszerzésen nem jelentkezett senki, a második kiírásra azonban három cég is benevezett, nemrég pedig aláírták a kivitelezési szerződést a Kovászna Megyei Út és Híd Rt.-vel, melynek 18 hónap áll rendelkezésére, hogy elvégezze a munkálatokat Demeter Ferenc jelezte: jelentősen megnőtt az önkormányzat önrésze – egymillió lej, azaz egyharmada a község éves költségvetésének –, de bízik abban, hogy ha idén nem is, de jövő évben a minisztérium ebből valamennyit átvállal. „Idén emiatt nálunk is megszorítások lesznek, bár egyelőre nem ismertek a költségvetés sarokszámai, biztos, hogy több dologról le kell mondanunk, hogy biztosítani lehessen a szükséges összeget” – fűzte hozzá. Megjegyezte ugyanakkor: a falunak nincs „extra” bevétele, az adókat csak az inflációhoz mérten emelték, a 88 százalékos befizetést jó aránynak tartja.

Megújul a kultúrotthon. Demeter Norbert felvétele

Nagyobb munkálat a kultúrotthon felújítása is, amelyet szintén ebben az évben indítanak el. A szükséges anyagiakra az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében pályáztak, az elnyert támogatással (egymillió lej plusz 400 ezer lej önrész) az épület energiahatékonnyá tétele a cél. A közbeszerzést ebben a hónapban írják ki. A tető cseréje, az épület hőszigetelése, vakolása mellett új nyílászárókat szerelnek fel, a művészbejárót újjáépítik, felújítják a teraszt, rendezik az udvart is. A pályázattól függetlenül tervezik egy parkoló kialakítását a kultúrotthon előtt. A pályázathoz tartozik két, elektromos autókat kiszolgáló töltőállomás megépítése is, ezeket a falu bejáratánál alakítják ki.

Mikóújfalu tanintézményeinek felújítása tavaly nyáron megtörtént, idén pedig lezárul az iskola felszerelése is, csupán néhány laboratórium eszközeit, felszereléseit várják még. Demeter Ferenc úgy véli, immár minden körülmény adott az oktatáshoz, ahhoz, hogy a gyermekek – összesen 154 óvodás és iskolás – jól tanuljanak.

Felújították, felszerelték az iskolát. Demeter Norbert felvétele

A polgármester prioritásként említette egy mélykút fúrását, ennek érdekében szakemberekkel is felvették a kapcsolatot. Úgy vélte, a vulkáni utóhatás miatt nagy az esély, hogy borvízre bukkannak, de szükséges beruházásról van szó, hiszen egyre forróbbak a nyarak, a vízfogyasztás pedig folyamatosan nő. Fontolóra vették egy vízgyűjtő tervezését, muszáj lesz télen és tavasszal a felszíni csapadékot is felfogni ahhoz, hogy – a meglévő forrásokat pótolva – elég vizet tudjanak a falunak biztosítani – magyarázta. Emellett néhány kisebb utcában, ahol már 50–60 évesek a vízvezetékek, az önkormányzat újakat fektet le még az aszfaltozás megkezdése előtt. A téma kapcsán elhangzott: az önkormányzatnak kész terve van a csatornarendszer bővítésére, a munkálat a Patak utca egyik részét érinti, ahol nincs ilyen hálózat, ezt a mulasztást szeretnék pótolni. A derítőállomás bővítése szintén napirenden van, a tervek elkészültek, a finanszírozás biztosítására a környezetvédelmi alapnál pályáznak. Ugyaninnen remélnek támogatást Mikóújfalu legrosszabb állapotban lévő középülete, a községháza felújítására is, a vonatkozó tervek még ebben az évben elkészülhetnek.

Demeter Ferenc beszámolt arról is, hogy a korábban civil szférában tevékenykedő Demeter Norbert személyében új alpolgármestere van a településnek, jó az együttműködésük.

Az új kultúrház látványterve. Facebook / Demeter Ferenc

A közösségi élet kapcsán az elöljáró jelezte, ebben az évben is folytatják a fiatal családok támogatását, az újszülötteket 2000 lej értékű, a legszükségesebb dolgokat tartalmazó babacsomaggal ajándékozzák meg. Az előző évben nyolc hasonló csomagot adtak át mikóújfalusi kisbabák családjainak. A helyi nőszervezet javaslatára fontolóra vették azt is, hogy idéntől egyszeri, 1000 lejes támogatásban részesítsék a daganatos betegeket. Az összeget szükség szerint felhasználhatják majd az igénylők utazásra, kivizsgálásokra vagy kezelések fedezésére.

Demeter Ferenc megemlítette, decemberben kiemelten figyeltek a helyi közösségre, az önkormányzat a civil szervezetekkel együttműködve számos ünnepváró programot, karácsonyi vásárt szervezett és igyekeztek maradandó élményt is nyújtani a mikóújfalusiaknak. Sikerült megajándékozni 249 idős embert és a település óvodásait, diákjait, összesen 150 gyermeket leptek meg ajándékcsomaggal, melyek összeállításához támogatók is társultak. A nőszervezet töltött káposztával ajándékozta meg a falu időseit, a helyi fúvószenekar pedig karácsonyi koncerttel örvendeztette meg a helybélieket – összegzett.