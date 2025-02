DEMETER ERVIN hiánypótló könyvét, az Erdélyiség. Egy elszakított nemzetrész művészete című kötetet február 13-án, csütörtökön 17 órától az Erdélyi Művészeti Központban mutatják be. A kiadvány a Trianon utáni erdélyi magyar képzőművészet alkotóit, több mint négyszázötven művészt mutat be saját műveiken, arcképeiken és önarcképein keresztül.

A SZÉKELYFÖLDI MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETÉNEK Vértelen vértanúk – Kárpátországi szobrok, emlékművek, emlékhelyek című esszékötetét február 17-én 17 órai kezdettel mutatják be a kovásznai közönség előtt a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa termében. Főszervező a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola.

Házasság hete

Több mint két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Bálint-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja ráirányítani a figyelmet. A házasság hetét ma már 4 kontinens 21 országában ünneplik. A február 9–16. között zajló eseménysorozat idei mottója: beszélgess a házasságodért! A hazai, egyházmegyei részletes programok a Gyulafehérvári Pasztorációs Központ Facebook-oldalán régiók szerint elérhetőek.

MA

Sepsiszentgyörgyön 18 órától Skovrán Réka családterapeuta Közös jövőkép című műhelyfoglalkozására várják az érdeklődőket az unitárius egyházközség József Lajos-konferenciatermébe, ahol a részt vevő párok vezetett gyakorlatok segítségével kényesebb témákról beszélgethetnek és közösen megtervezhetik a jövőjüket.

Baróton 11 órától a Vállalkozói Központ gyűléstermében Nézeteltérések szorításában – Andorkó Rozália ny. tanárnő (Vargyas) előadása a Boróka Nyugdíjaskör tagjai számára. Házigazda: Dénes Kinga pszichológus, a Diakónia Keresztyén Alapítvány munkatársa. p 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében Tortoma Önképzőkör: 12 dolog, amit jó lett volna tudni az esküvőm előtt (Gary Chapman szerint) – Palkó Zalán Koppány és Farkas Orsolya unitárius lelkész házaspár (Székelykeresztúr) interaktív vetített képes előadása. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

SZERDÁN

Sepsiszentgyörgyön: művészetek napja: a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben 18 órától tartott műhelyfoglalkozáson a részt vevő párok betekintést nyernek Andy Warhol, a pop-art irányzat világhírű amerikai művészének alkotásaiba, és kollázstechnikával elkészíthetik kettős potréjukat. Ezzel egy időben a Librim Könyvesboltban a Szavakkal épített hidak nevű műhelymunkán a pároknak lehetőségük nyílik kipróbálni a kreatív írást, ezáltal is mélyíteni és erősíteni a közöttük lévő kapcsolatot.

Felsőrákoson az unitárius szeretetotthonban 19 órától film­vetítés. Házigazda: Kerekes Mónika unitárius lelkész.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház társulatának e heti előadásai: Fr. Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) ma és 12-én, szerdán 19 órától, rendezte: Bocsárdi László; W. Shakespeare: A vihar 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel), rendezte: Bodó Viktor (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház 14-én, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Vadnyom című előadását játssza Uray Péter rendezésében (14 éven felülieknek ajánlott, időtartam: 1 óra 30 perc szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában és a biletmaster.ro. oldalon válthatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. Duncan Macmillan Lélegezz! című darabját nagytermi stúdió-előadásként játssza a kézdivásárhelyi társulat ma 19 órától, illetve 12-én, szerdán 13 órától a Vigadó Művelődési Központban. Rendezte: Barabás Árpád.

KOVÁSZNA. A marosvásárhelyi Spectrum Színház február 13-án, csütörtökön 19 órától a kovásznai művelődési házban mutatja be Móricz Zsigmond: Boszorkány című darabját. Rendező: Török-Csorja Viola. Az előadás a színházbérlet része, szabadeladásban a jegy ára 30 lej. Jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztárában, telefon: 0762 674 516.

Kiállítás

ELŐADÁS. Műhelyek és utak – művészettörténeti előadások címmel egy új sorozatot szeretne meghonosítani a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi fiókintézménye. A sorozat első eseményeként Kukla Krisztián tart vetített képes előadást Művészeti központ a város szélén, az Art Quarter Budapest perspektívái és dilemmái címmel. A rendezvényt az Erdélyi Művészeti Központtal (EMŰK) közösen szervezik a központ jubileumi, Synopsis 2. című tárlatában február 14-én, pénteken 17 órától. A belépés ingyenes.

Gombaismereti előadás

Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Líceum dísztermében a László Kálmán Gombászegyesület meghívottja február 13-án, csütörtökön 18.15-től Fekete Oszkár szarvasgombász, aki Bevezetés a föld alatti gombák világába címmel tart vetített képes előadást. Szarvasgombás termékekhez is hozzájuthatnak az érdeklődők.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 15.45-től Gracie és Pedro (románul beszélő), 16 órától Sehol se otthon – Bob Dylan (magyar feliratos), 17.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.45-től és 20.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 19.30-tól A brutalista (magyar feliratos).

Zene

HANGVERSENYÉVAD. A 2024/2025-ös sepsiszentgyörgyi hangversenyévad idei első koncertjét a Szebeni Állami Filharmónia adja. A közönség február 28-án 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében Dvořák, Monti, David Popper, valamint Pablo de Sarasate műveiből összeállított elő­adásukat hallgathatja meg, vezényel: Hermann Szabolcs. Jegyeket 40, illetve 20 lejért a központi szervezőirodában lehet vásárolni.

DANCS ANNAMARI márciusban erdélyi koncertturnéra indul a Sturcz Szmollbend zenekarral és Serbán Attila musicalénekessel közösen. Március 13-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban csendülnek fel az énekesnő 29 éves zenei pályafutásának legismertebb dalai, valamint operett- és musicalslágerek. Jegyek a központi szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám), illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

KÖKÉNY ATTILA. Márciusban erdélyi koncertturnéra indul Rakonczai Viktor zongoraművész és zenekaruk társaságában Kökény Attila énekes. Március 27-én, kedden 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében csendülnek fel az énekes zenei pályafutásának legismertebb dalai. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Benedek Elek utcai 30-as Farmacom patika (0367 407 568) a szolgálatos, Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona gyógyszertár (0372 407 089) tart nyitva.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Javítási munkálatok miatt ma 8–13 óráig szünetel a vízszolgáltatás Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. úti 42/A, 43/B, 44/C, 45/D, 46/E, 47/F, 48/G, 49/H, 50/I lépcsőházban és a Păiuș David hadnagy úti 51/K, 53/A, B, C lépcsőházban. 13-án 8–15 óráig a Mikes Kelemen utcában és a Grigore Bălan tábornok út 41-es tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban, az 52-es tömbház A, B, C lépcsőházai­ban és az 53-as tömbház A, B, C lépcsőházaiban nem lesz ivóvíz.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket ma 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

ÁRAMSZÜNET. Február 12-én, szerdán 8-tól 16 óráig Albisban, Dálnokon és Maksán szünetel az áramszolgál­tatás.