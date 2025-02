Florin Barbu agrárminiszter a napokban bejelentette, hogy közel 250 millió eurót átcsoportosítanak a DR 22-es, Beruházások támogatása a mezőgazdasági termékek és gyümölcsök előkészítésében, tárolásában és feldolgozásában nevű intézkedés pályázatainak kifizetésére. Ezen intézkedés nyomán azok a háromszéki pályázók is támgatást remélhetnek, akiknek tavalyi nyertes pályázata forráshiány miatt nem kapott támogatást. Tánczos Barna pénzügyminiszter is kiemelte: fontosnak tartja a hazai élelmiszertermelés és feldolgozás többrétű támogatását.

Az intézkedést 2023 végén hirdették meg 210,3 millió eurós kerettel. Hatalmas volt a versengés, a vidékfejleszési ügynökség (AFIR) számítógépes rendszerébe 428 pályázatot töltöttek fel 1,13 milliárd euró értékben, vagyis az adott keretösszegre több mint ötszörös volt a túljelentkezés, így nagyon sok, egyébiránt kifizethetőnek nyilvánított pályázatra nem jutott pénz. Tavaly több olyan háromszéki cég is pályázott, melyekkel forráshiány miatt nem kötöttek szerződést. Most ezek reménykedhetnek, hogy a pótláskor felkerülnek a nyertesek listájára.

„Új feldolgozó egységeket, üzemeket létesítünk, és felhasználunk minden elérhető pénzt a feldolgozók létesítésére. Úgy határoztam, hogy 249 millió euróval megpótoljuk a feldolgozást célzó DR 22-es intézkedésnél letett pályázatok kifizetését. Ezáltal támogatjuk a hazai feldolgozók létesítését, amelyek átveszik az alapanyagokat a hazai termelőktől és élelmiszerré dolgozzák fel. Ahogyan ígértem, minden lehetséges pénzt a feldolgozás támogatására fogunk fordítani, mert azt szeretném, hogy a lakosság a hazai termékeket vásárolja és fogyassza” – nyilatkozta a miniszter.

Az intézkedésnél az elnyert támogatásból megvalósítható: feldolgozó felépítése, berendezések és gépek, gépsorok vásárlása, beleértve az eladásra való előkészítést (kondicionálás) és a tárolást is. Kondicionálásnak számít a termény méret szerinti válogatása, a mosás, szárítás, tisztítás, kötözés, csomagolás, címkézés, kimagolás, törés (pl. a dió esetében), illetve az ellenőrzött hőmérsékleten történő tárolás. Beruházásként megvalósítható laboratóriumok, öltözők építése is. A támogatási pénzből elszámolható speciális termékszállító járművek, címkéző- és csomagológépek vásárlása, saját üzletek létesítése és felszerelése (akár a feldolgozó székhelyén, akár egyéb helyen), valamint árusításra alkalmas gépjárművek vásárlása. Vásárolhatók környezetbarát energiatermeléshez szükséges berendezések (napelemek, szélturbinák, vízturbinák stb.), biomassza felhasználására alkalmas berendezések, viszont az előállított energia csak saját fogyasztásra használható. Vásárolhatók automatizált és digitalizált feldolgozó berendezések és robotok. Elszámolhatók a reklámozási és marketinges költségek is, de ezek összege nem haladhatja meg a beruházás értékének 5 százalékát, és semmiképp sem lehet több mint 100 ezer euró.

A mezőgazdasági termékek hazai feldolgozásának támogatásáról prioritásként nyilatkozott Tánczos Barna pénzügyminiszter is. A 2025-ös költségvetés megszavazása után kifejtette: ha a román élelmiszer-feldolgozó ipar nem termel eleget, a mezőgazdaság hatalmas hiányt szenved el, és a kormány azzal a céllal készített elő néhány intézkedést, hogy a pénzügyi egyensúlyt helyreállítsa. „Van néhány intézkedés a mezőgazdasági minisztériumnál. Ott van a hazai költségvetésből finanszírozott, feldolgozást célzó Investalim program, és még van vagy két-három séma, amelyeket Florin Barbu agrárminiszter készít elő – mondta Tánczos Barna, aki a hazai termelés és a feldolgozás helyzetét a legnagyobb problémák egyikének tartja. „Eltöltve néhány évet a mezőgazdasági minisztériumban mint államtitkár, valóban tudom, hogy melyek a problémák. De sajnos, azóta sem sikerült megoldást találni rájuk: kivisszük az élő állatot, és kész szalámit hozunk be, kimegy a búzánk, és pékipari termékek formájában hozzuk vissza azt. Az ágazat számára ez a legnagyobb kihívás. A következő években is szükségünk van az Investalim programra, de ezen kívül szükségünk van az élelmiszeripart segítő intézkedésekre, programokra az uniós pályázható pénzeken felül” – nyilatkozta a pénzügyminiszter.