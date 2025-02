Razziáztak a rendőrök

Előző írásunk

2025-02-11: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Elkerülhetetlen a fotosmartonosi református egyházközség épületeinek újjáépítése, a parókia és a közösségi terem állapota egyre romlik, nemrég a templom tornya is elvált a hajótól, ott is halaszthatatlanná vált a szakszerű beavatkozás. Az egyházközség presbitériuma az építkezés elkezdéséről döntött, melyre az év elején adománygyűjtést indítottak. A három épület állapotáról, a szükséges teendőkről a mintegy háromszáz fős gyülekezet lelkipásztora, Nagy János a helyszínen számolt be lapunknak.