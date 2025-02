Elkezdődött a Házasság hete

Elsőként Sztakics Éva Judit, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, a Házasság hete fővédnöke osztotta meg ünnepi gondolatait az egybegyűltekkel. Rámutatott, hogy manapság egyre kevésbé divat a házasság, sokan csak együtt élnek, vagy házassági szerződéseket kötnek, ami valójában az anyagiakról szól. Emlékeztetett, hogy egykor csak templomi esküvő volt, ahol mindenki esküvel szentesítette a házasságát, és még az anyakönyvet is az egyházak vezették. Azt szokták mondani, hogy egyeseknek szerencséje volt a házassággal, de vajon szerencsén múlik ez? – tette fel a kérdést, majd arról beszélt, hogy a fogyasztói társadalomban hajlamosak vagyunk arra, hogy ha egy tárgy elromlik, kidobjuk, és gyakran így teszünk a kapcsolatainkkal is. Pedig a kitartás, türelem, egymásra figyelés megjavíthatja a házasságot. „Beszélgessünk a házasságunkért!” – idézte a rendezvény mottóját, hangsúlyozva: a leggyakoribb válóok nem a hűtlenség, hanem a kommunikáció hiánya. Tudjuk, hogy milyen fontos munkahelyünkön a csapatmunka, és valójában így van ez a magánéletünkben is: ha van egy társunk, sokkal könnyebben át tudunk evezni az élet nehézségein – mondta Sztakics Éva.

Péterfi Ágnes, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség lelkésze szólt ezután a jelenlévőkhöz. Bevallása szerint sokat gondolkodott azon, hogy mi újat tudna mondani a házasságról ahhoz képest, amit a vasárnapi istentiszteleten elmondott, aztán írt egy esszét, amelyet a fotókiállítás címe ihletett, és úgy döntött, azt olvassa fel a közönségnek. Egy idős házaspárról szólt az írás, akik életük alkonyán egymás mellett ülnek, és a meghitt együttlétben életképek villannak fel a múltból, jó és rossz pillanatok, amelyeket közösen éltek át. „Küldetésük volt egymást szeretni, és e küldetést teljesítették. És ott ülnek a csendben. A férfi keze egy könyv felé nyúl, mely az asztalon hever és mindig kéznél van. Nem nyitja ki, csak megpihenteti rajta a tenyerét. Mosolyog, mert már kívülről tudja, hogy mi áll benne. Aztán egymás szemébe néznek, végtelenül nyugodtak, mert ők tudják, hogy a szerelmet átviszik a túlsó partra” – olvasta a lelkész, majd azt kívánta, hogy a Házasság hete erősítse meg minden résztvevőben az egymáshoz tartozás szentségét, szépségét a Jóisten áldásával.

Sztakics Éva, Péterfi Ágnes, Pál Tünde, Nagy Norbert és Huszár Szilamér. Fotó: Toró Attila

Ezután dr. Pál Tünde pasztorálpszichológus, a rendezvénysorozat főszervezője szólt a jelenlévőkhöz. Emlékeztetett, hogy ez a hét minden évben arra hív, hogy egy kis időre megálljunk és elidőzzünk a házasságunk fölött, más szemszögből tekintve rá, mint a hétköznapokban. „A házasság nem csupán formális kötelék, hanem egy folyamatosan alakuló, gazdagodó párbeszéd szavakkal és szavak nélkül egyaránt. Az idei mottónk arra hív, hogy figyeljünk oda egymásra, hiszen kapcsolataink minősége nagyban múlik azon, hogy mennyire tudjuk valóban meghallani és megérteni egymást. Az őszinte és szeretetteljes kommunikáció erősíti a kapcsolatot, segít feloldani a feszültségeket és mélyebb megértést hoz” – fogalmazott a szakember. Szerinte egy házasság sikere azon a folyamatos törekvésen múlik, hogy meghalljuk egymást, megértsük egymást, és mindenekelőtt, hogy a legjobbat feltételezzük egymásról és a kapcsolatunkról. Arra hívják tehát a párokat, hogy merjenek új beszélgetéseket kezdeni, találjanak új szavakat és új módokat a kapcsolódásra.

Végezetül Huszár Szilamér fotós beszélt a három részből álló kiállítás koncepciójáról és a kiállított alkotásokról, kiemelve, hogy a tárlat a házasság különböző korszakait, arcait és mélységeit mutatja be. Az egyik sorozaton azt láthatjuk, ahogy környékünkön, Székelyföldön férfi és nő egybekel, házasságban él és dolgozik; a másikon egy folyamat bontakozik ki a párkapcsolat alakulásáról a fiatalok megismerkedésétől a szerelmükig, házasságukig, gyermekük megszületéséig, végül pedig egy házastársakról készült megemlékezésig; a harmadik sorozat pedig emeltebb művészi szinten mutatja be mindazt, amit a házasságról gondolnak a kiállító művészek.

A kiállítás mától a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség konferenciatermében lesz látható február végéig.