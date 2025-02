Trump felhívta Putyint

A BBC cikke szerint az amerikai elnök a Truth Social platformján közzétett bejegyzésében azt írja, hogy Ukrajnáról és a Közel-Keletről, valamint a mesterséges intelligenciáról tárgyaltak. Trump szerint mindketten egyetértettek abban, hogy meg akarják fékezni az orosz–ukrán háborúban bekövetkező több millió halálesetet. Kifejtette: megállapodtak abban, hogy szorosan együttműködnek, beleértve a kölcsönös látogatásokat a saját országaikban.

„Abban is megállapodtunk, hogy a saját csapataink azonnal megkezdik a tárgyalásokat, és azzal kezdjük, hogy felhívjuk Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy tájékoztassuk őt a beszélgetésről, amit én most azonnal meg is fogok tenni” – fogalmazott az amerikai elnök. Trump hozzátette, hogy megbízott egy csapatot, köztük Marco Rubio külügyminisztert, hogy vezesse a tárgyalásokat.