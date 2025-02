Aki sokat jár, sokat lát és láttat is

A szép számban összegyűlt közönséget Szonda Szabolcs könyvtárigazgató köszöntötte. Felvezetőjében kiemelte, Váry O. Péter nagyon sajátos stílusú írásai, melyek a jegyzet, a karcolat és a tárca határvidékén járnak, kötetbe szedve egyfajta mozaikszerű emberföldrajzot hoznak létre.

Farcádi Botond a jegyzetek keletkezéstörténetéről, a város iránti érzéseiről, a városjárás során gyűjtött tapasztalatairól és sok másról kérdezte a szerzőt. Az első kérdésre Váry O. Péter a tőle megszokott tömörséggel válaszolt: azért ír, merthogy írni kell. Elmondta, négy éve találta ki a rovatot, mely a Háromszékben jelenik meg. A kötetbe az első két év termését válogatta be. Alcímében azért jelenik meg a 48, mert fontos számára az 1848-as dátum (újabban az 1948-as is).

Sepsiszentgyörgyről szól­va jelezte, azt tapasztalta, egyre többen érzik magukénak a várost, egyre inkább gondolják úgy, hogy nem csak élni kell benne, hanem tenni is kell érte. Mert a város „élő lény”. Van szíve, lelke és történelme, „amit csak akkor tudsz átérezni, ha ismered”. A város ma is eseményekben zsibongó. Váry O. Péter elmondta, természetesen a negatív eseteket is fel kell mutatni, de elsődleges célja a pozitív példák felkutatása, mert szándéka a jobbítás. Felemlegette, néhai tanárnő anyósától hallotta, több eredményt lehet elérni dicsérettel, mint szidással.

A rendezvényen jelen volt Szabó Kriszta, a kötet műszaki szerkesztője, illusztrátora – a borítón is az ő akvarellje látható –, aki elmondta, szeretett ezzel a könyvvel dolgozni, mert szabad kezet kapott, és nem „tegnapelőttre” kellett meglennie, mint oly sokszor kérik. Galbács Pál nyugalmazott televíziós szerkesztő meg is jegyezte: arca van a könyvnek.