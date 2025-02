Elbocsátások a kézdivásárhelyi városházán

A kormány megszorító, költségcsökkentő intézkedéseinek nem várt, igen kellemetlen mellékhatásai is lehetnek. A kézdivásárhelyi polgármesteri hivatal is elbocsátásokra kényszerült, a központilag kijelöltek között azonban van, aki pótolhatatlan, számos munkálat kerülhet ezáltal veszélybe.

A kormány úgy akar spórolni, hogy arra kötelezi az önkormányzatokat: a nyugalmazott, de munkaviszonyban lévő embereket ki kell rúgni. Ez viszont szűklátókörűség: az önkormányzatok kényszerből is alkalmaztak nyugdíjasokat, miután olyan állások voltak szabadon, amelyekre a magánszférában kínált magasabb fizetések miatt alig találtak munkatársat. Ilyen Kézdivásárhelyen a főépítészi állás, amely egy kulcspozíció. „Nálunk öt személy van célkeresztben, az építészünk nyugalmazott, nincs más, aki betölthette volna a munkakörét. Páran nem tették le a nyugalmazási dossziéikat, így az ő helyzetük egyelőre levegőben van. A főépítész azonban nyugdíjas volt, de nélküle nagy gondban vagyunk. Az Anghel Saligny-program esetében 28 millió lej finanszírozása múlik az aláírásán, a helyzet kétségbeejtő” – magyarázta érdeklődésünkre Bokor Tibor polgármester.

A probléma nem új keletű: 2019-ben is volt arra példa, hogy Kézdivásárhely és Kovászna főépítész nélkül maradt, ez pedig egy sor munkálat leállását, beruházások ellehetetlenítését okozta. Akkor még az is felmerült, hogy Erdővidék fővárosa, Barót is szakember nélkül marad, ami ott is gátolta volna az építkezési munkálatokat.