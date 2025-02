Minőségi oktatás a megmaradás záloga

Nacsa Lőrinc szerdán és tegnap a partiumi Szatmár és Szilágy megyében látogatta meg a magyar közösségeket, ahol politikai és egyházi vezetőkkel, az oktatási intézmények vezetőivel, valamint a helyi magyar civil szervezetek képviselőivel találkozott. Megtekintette a magyar kormány támogatásával megvalósuló, folyamatban lévő nemzetpolitikai beruházásokat is. Ezek főként oktatási beruházások, például a református gimnázium építése Zilahon és Szatmárnémetiben. „Ha a most folyamatban lévő beruházások is elkészülnek, olyan minőségi, a 21. század követelményeinek megfelelő oktatási intézmények állnak majd rendelkezésre Szatmárnémetiben és Zilahon is a magyar diákok számára, amelyek az életre és a különböző kihívásokra is fel tudják majd készíteni őket” – mondta az államtitkár.

Hozzátette, örül, hogy az egyházak is részt vállalnak a magyar nyelvű oktatásban, mivel ennek nemcsak a tudás átadásából kell állnia, hanem az értékrendre és a magyar identitásra való nevelésből is. Közölte, a magyar nemzeti megmaradást a Partiumban és a szórványban is az oktatási intézmények, az egyházak és a civil szervezetek tudják garantálni. A szatmári és szilágysági intézmények, szervezetek nagyon aktívak, magyarországi és romániai, állami és megyei önkormányzati forrásokra is sokat pályáznak. Kiemelte, mindkét megyében az elkövetkező időszakban is számíthatnak Magyarország kormányának támogatására, hiszen az elmúlt években elkezdődött és felerősödött munka a szatmári és szi­lágysági magyarok megmaradását, magyar identitásuk megélését és a közösségek erősödését szolgálja.

A beruházások közül kiemelte Szatmárnémetiben a város emblematikus műemlék épületének, a Pannónia Szállónak a felújítását és az új zilahi református gimnázium építését, úgy értékelve, mindkettőnek belátható időtávolságba került a befejezése. A zilahi építkezés „iskolaformát öltött”, hamarosan a burkolás következhet, a remények szerint 2026-ban birtokba vehetik a magyar gyermekek. Ez a Szilágy megyei magyar nyelvű oktatás egyik bástyája lesz – jelentette ki.

Közölte, tegnap Szilágy megyében is erős és életképes közösséggel találkozott, amely egyre inkább a gazdasági élénkülés középpontjába tud kerülni. Ehhez szükséges, hogy az itteni magyar politikusok együtt dolgozzanak a többségi tisztségviselőkkel, politikusokkal. A következő időszakban Szilágy megye fejlesztése közös román–magyar érdek – mondta.