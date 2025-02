Omlásveszélyes épületek megerősítését támogatják

Románia minden korábbinál több pénzt, 7,5 milliárd lejt különített el idén az állami költségvetésben azokra a kormányzati programokra, amelyekkel az omlásveszélyes épületek földrengésbiztossá tételét finanszírozza – jelentette be tegnap Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Az RMDSZ politikusa a több tanintézményt megkárosító, az érintett közösségekben pánikot keltő 2023-as Gorj megyei, 5,2–5,7-es erősségű földrengések második évfordulóján beszélt a témáról a tegnapi kormányülést követően. Elmondta, a tárca négy kormányprogramot dolgozott ki a statikai szempontból meggyengült, szeizmikus térségben található épületek megerősítése érdekében. Szerinte most már csak arra van szükség, hogy a veszélyeztetett térségekben működő önkormányzatok éljenek a lehetőséggel és terjesszék be finanszírozási igényeiket. Rámutatott, a társasházak biztonságba helyezését célzó általános programon kívül a fejlesztési minisztérium elindított egy gyorsabb eljárással rendelkező finanszírozási programot az iskolaépületek megerősítésére, és egy másikat a kórházak, orvosi rendelők számára. A negyedik programon keresztül a tárca átvállalja az épületek állapotának felmérését célzó statikai vizsgálatok költségét. Megjegyezte, a földrengés sújtotta Gorj megyei településeken egyelőre két olyan iskolaépület helyreállítását indították el, amelyekre hiánytalan pályázati dokumentációt nyújtottak be. A térségben további öt iskola és két kulturális intézmény földrengésbiztossá tétele számára igényeltek támogatást az önkormányzatok.

Cseke Attila kifejtette, az a négy program „érett be”, amelyet az általa vezetett tárca 2022–2023-ban dolgozott ki az omlásveszélyes középületek és társasházak megerősítésének finanszírozására. Mint mondta, az emberéletek, nem pedig az épületek megmentése az elsődleges cél, és ebből a szempontból másodlagos, hogy állami vagy magántulajdonú ingatlanról van-e szó. A tárca ezért immár nem kér önrészt a pályázótól, és száz százalékban vissza nem térítendő támogatást ad a veszélyeztetett térségben található omlásveszélyes épületek megerősítésére, a tulajdonosi szerkezettől függetlenül.