Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a gyulakutai születésű sepsiszentgyörgyi

id. MÁTÉ ALBERT

79 évesen örökre megpihent.

Temetése 2025. február 17-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, anyós és rokon,

a sepsiszentgyörgyi

özv. JANCSÓ MÁRIA

(szül. SZABÓ)

életének 88. évében

csendesen elhunyt.

Drága halottunkat 2025. február 17-én 15 órakor kísérjük utolsó útjára a szemerjai Makovecz-ravatalozóháztól a régi református temetőbe.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

Ők, akik már nincsenek közöttünk, eltávoztak egy szebb, egy jobb világba. Rájuk emlékezünk most egy percre, ha hallják, tudják, nem éltek hiába: KARDA TAMÁS 20 éve, KARDA BÉLA 14 éve,

KARDA ERZSÉBET három éve távozott közülünk.

Szeretteik

Fájó szívvel emlékezünk a szerető édesapára, a kilyéni BÁLINT BÉLÁRA halálának ötödik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

Egy téli napon életed véget ért, / bánatot hagyva ránk, / búcsú nélkül örökre elmentél. / Telnek a napok, múlnak az évek, / de mi soha nem feledünk téged. Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi

id. DÉNES DEZSŐRE halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Milyen mélységesen fájdalmas és szomorú az életünk édesanyánk nélkül, nincs szó, mely elmondható.

Rá ­emlékezünk,

TAMÁS (BILIBÓK) TERÉZRE halálának második évfordulóján, kinek jóságát, szeretetét és jókedvét a szívünkbe zártuk egy életen át.

Szerettei

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk az uzoni SZÉKELY ROZÁLIÁRA (szül. NÉMETH)

halálának ötödik évében.

Szerettei

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz emléked. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. ELEKES JÓZSEFRE ­halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki

KATÓ GYÖRGYRE

halálának 5. évfordulóján. ­Pihenése legyen csendes. Amíg élünk, emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobbant családjáért, Messze vitted, Istenem. / ­Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Akik szívből szeretnek, nem felednek téged. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szacsvai születésű ­sepsiszentgyörgyi

SÜTŐ LÁSZLÓRA

halálának harmadik év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a hat hónapja elhunyt barátosi

KÁDÁR SÁNDORRA.

Emléke legyen áldott.

Szerettei

Onnan vigyáztok ránk azóta is, némán, / Mint ahogy vigyáztatok itt is, nem fáradván. / Dolgos életetekért köszönetet mondunk, / Sírotok felett fejet hajtva imádságot mondunk. / Leperegnek emlékeink, mint a homokóra, csendben, / Isten oltalmától nyugodjatok békességben. Soha nem múló szeretettel emlékezünk drága jó szüleinkre, az alsócsernátoni

id. SZÁVULY BÉLÁRA halálának 44. és SZÁVULY IRÉNRE (szül. KONNÁT) halálának 5. évfordulóján. Emléküket szívünkben hordozzuk életünk minden pillanatában.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Négy gyermekük

és azok családja

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hét éve elhunyt

BUTT OSZKÁRRA.

Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

Özvegye és fia

Kegyelettel emlékezünk a sepsikőröspataki

id. CSISZÉR MENYHÉRTRE halálának 5. évfordulóján. Nyugodjon békességben

az Úr Jézus szent nevében.

Szerettei

