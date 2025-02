Könyvbemutató A SZÉKELYFÖLDI MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETÉNEK Vértelen vértanúk – Kárpátországi szobrok, emlékművek, emlékhelyek című esszékötetét ma 17 órai kezdettel mutatják be a kovásznai közönség előtt a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében. Főszervező a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola. Meghívottak: Galbács Pál, a kötet ötletgazdája, Bedő Zoltán felelős kiadó, Gazda Zoltán és Szekeres Attila társszerzők. Házigazda: Ferencz Éva egyesületi elnök. ♦ Csütörtökön 18 órakor Uzonban a Pünkösti-kúriában mutatják be a könyvet. Házigazda: Bordás Enikő polgármester.

ÁGOSTON ANNAMARY legújabb könyvének, az Építsd végre a saját életed című kötetnek a bemutatójára a sepsiszentgyörgyi LibriM Könyvudvarban február 18-án, kedden 18 órakor kerül sor. A beszélgetésben részt vesz Grubisics Levente a Sepsi Rádió közreműkö­désével.

SALAMON FERENC Gidófalván a polgármesteri hivatal tanácstermében február 21-én, pénteken 17 órai kezdettel mutatja be Mit neked utókor emlékül átadok (Értékőrző barangolás Háromszéken) című könyvét. ♦ A szerző Gelencén is bemutatja a kötetet a művelődési házban február 25-én, kedden 18 órától.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti játékrendje: február 18-án, kedden 19 órától a kamarateremben Valóság nagybátyám – koncertelő­adás Cseh Tamás dalaiból; 20-án, csütörtökön 19 órától a nagyteremben színpadra épített nézőtérrel Pintér Béla – Darvas Benedek: Gyé­vuska, rendező: Hegymegi Máté (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc szünet nélkül); 23-án, vasárnap 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik – Kovács Viktor: Jégtorta, rendező: Szilvay Máté (korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül).

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház február 19-én, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a romeo@julia.com című produkcióját játssza, koncepció: Fren_Ák (korhatár: 18 éve felülieknek, időtartam: 50 perc, szünet nélkül); 23-án, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Vadnyom című darabot adja elő, rendező: Uray Péter (korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 30 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Zene

HANGVERSENYÉVAD. A 2024/2025-ös sepsiszentgyörgyi hangversenyévad idei első koncertjét a Szebeni Állami Filharmónia adja. A közönség február 28-án 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében Dvořák, Monti, David Popper, valamint Pablo de Sarasate műveiből összeállított előadásukat hallgathatja meg, vezényel: Hermann Szabolcs. Jegyeket 40, illetve 20 lejért a központi szervezőirodában lehet vásárolni.

DANCS ANNAMARI márciusban erdélyi koncertturnéra indul a Sturcz Szmollbend zenekarral és Serbán Attila musicalénekessel közösen. Március 13-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban csendülnek fel az énekesnő 29 éves zenei pályafutásának legismertebb dalai, valamint operett- és musicalslágerek. Jegyek a központi szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám), illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

ÜNNEPI HANGVERSENY. A 177 éve kirobbant magyar forradalom és szabadságharc hőseinek állít emléket a Csíki és Georgius kamarazenekar koncertje, amely március 15-én, szombaton 19 órától kezdődik a Tamási Áron Színház nagytermében. A koncertre a teljes árú jegy 40, míg a kedvezményes árú 20 lejbe kerül, amit a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér, 1. szám) lehet megvásárolni.

KÖKÉNY ATTILA. Márciusban erdélyi koncertturnéra indul Rakonczai Viktor zongoraművész és zenekaruk társaságában Kökény Attila énekes. Március 27-én, kedden 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében csendülnek fel az énekes zenei pályafutásának legismertebb dalai. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 15.30-tól Out of the Nest (románul beszélő), 16 órától Sehol se otthon – Bob Dylan (magyar feliratos), 17 órától A brutalista (román feliratos), 18.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 21 órától Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 21 órától Marked Men: Tetovált srácok (román feliratos); szerdán: 16 órától Sehol se otthon – Bob Dylan (román feliratos), 16.30-tól Paddington Peruban (románul beszélő), 18.30-tól és 20.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.45-től és 20.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték); csütörtökön: 15.45-től Diplodocus (románul beszélő), 16 órától Amerika Kapitány: Szép új világ (magyarul beszélő), 17.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 18.45-től és 20.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 19.30-tól A brutalista (magyar feliratos).

Tánc

TÁNCHÁZ. Február 21-én, pénteken ismét az új helyszínen, a Bábel Kiskultúrban (Csíki utca 21. szám) tartja a Háromszék Táncszínház – a Lajtha László Alapítvánnyal és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal karöltve – a havonta megrendezésre kerülő táncházát. Ebben a fél évben Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze lesznek a házigazdák, akik minden alkalommal 20 órától bodonkúti táncokat tanítanak kezdő szinten. Zenél a Heveder Banda és a Folker Együttes. A belépés ingyenes.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. A keresztények egységéért tartják az ökumenikus imahetet február 16. és 23. között hétköznapokon 17.30-tól Szent­ivánlaborfalván az unitárius templomban és Komollón a református imaházban. Ma Fülöp László római katolikus plébános (Kászonok), kedden Hankó Szilamér evangélikus lelkész (Pürkerec), szerdán Nagy Norbert unitárius segédlelkész, csütörtökön Gerendi Győző református lelkész (Lécfalva), pénteken Török István unitárius lelkész (Olthévíz), szombaton Tusa Róbert református lelkész (Angyalos), vasárnap 9.30-tól Szentivánlaborfalván és 11 órától Komollón Buzogány-Csoma István unitárius lelkész (Szentivánlaborfalva–Kézdivásárhely) szolgál.

KURZUS CSISZÉR LÁSZLÓVAL. A K-Egy Ászáf kurzust szervez Csiszér László vezetésével a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián február 21–23. között. A csíkszeredai születésű Csiszér László a magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola vezetője. Érdeklődni és jelentkezni az esemény Facebook-oldalán lehet.

Felolvasóest a könyvtárban

Február 20-án, csütörtökön 18 órától felolvasóestre hívják az irodalomkedvelőket Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termébe. A rendezvény házigazdája Szonda Szabolcs könyvtár­igazgató. Az eseményen részt vesznek az irodalmi-kulturális nyilvánosságban aktív háromszéki írók és költők, akik megosztják írásaikat a közönséggel. Az est fellépői: Czilli Aranka, Dimény H. Árpád, Győrfi Kata, Kopriva Nikolett, Miklóssi Szabó István, Sántha Attila, Tamás Dénes, Tamás Kincső.

Tortoma Önképzőkör

Február 18-án, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében a szerzők jelenlétében mutatják be Balázs K. Attila Mélyhegedű és Zsidó Ferenc A fák magukhoz húzzák az esőt című kötetét. Az eseményre a Csíkszeredában megjelenő Székelyföld kulturális folyóirattal együttműködésben kerül sor. A kötetek a helyszínen megvásárolhatóak, a szerzők dedikálnak. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön a Hajnal utcában ma 8 és 15 óra között ideiglenesen szünetel az ivóvízellátás. A lakókat kérik, hogy a jelzett időszakra gondoskodjanak megfelelő ivóvíztartalékról.

INGYENES ÜGYINTÉZÉS. Magyar állampolgársági ügyintézés lesz február 18-án, kedden 16–17 óráig Kisbaconban az elemi iskolában és 17–18 óráig Magyarhermányban a Máthé János Gimnáziumban. Érdeklődni a 0267 352 552-es telefonon lehet.

FELOLVASÓMARATON. A Háromszéki Népfőiskola Egyesület csatlakozik a február 21-én, pénteken 18 órától kezdődő Wass Albert-felolvasómaratonhoz. Az eseménynek a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Háza ad otthont. Lehet vinni egy kedvenc regényrészletet, verset, de akár hallgatóként is részt lehet venni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (tel: 0741 106 750) patika a szolgálatos, Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (tel: 0267 360 520) gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (tel: 0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.