Az éjjeli menedékhelyet vezető Székely Róbert lapunknak elmondta, a hideg miatt látogatóik közül többen maradnak bent napközben is a melegedőben, a nappali foglalkoztatóban, ez pedig tulajdonképpen jó, mert kollégáival így több időt fordíthatnak mindenkire, alkalom adódik arra, hogy ügyeiket, gondjaikat átbeszéljék.

Székely Róbert megjegyezte, ellátottjaik között mostanában nagyon sok a beteg, ezek az emberek rendszerint nem munkaképesek, így jövedelmük sincs, nem jogosultak nyugdíjra vagy biztosításra sem, ami tovább nehezíti helyzetüket. „Ez egy nagyon szomorú állapot, mert bár javult valamelyest a szociális rendszer, a szociális háló, ezek az emberek mégis a legkiszolgáltatottabbak” – vélekedett. Elmondta, naponta több rászorulót visznek szakorvoshoz vizsgálatra, sok időt töltenek ezzel, és nem ritka, hogy személyes kapcsolataikat is bevetik, hogy akinek szüksége van rá, megfelelő egészségügyi ellátásban részesüljön.

A hajléktalanszálló szolgáltatásait igénybe vevők átlagéletkora 55 év fölötti, Székely Róbert szerint azonban négy huszonéves, a szociális ellátási rendszerből kikerült fiatal is igénybe veszi szolgáltatásaikat. Számukra sikerült elhelyezkedési lehetőséget találni, dolgozni kezdtek, „nem engedtük el a kezüket, nem is akarjuk” – tette hozzá. Támogatják azokat is, akik önálló életet kezdenének, jelenleg egy pártfogoltjukat segítik, tanítgatják, hogy elinduljon ezen az úton. Egy ellátottjuk öregotthonba került, ezáltal az élethelyzete is stabilabbá vált, és további két személyt szintén hasonló intézményben szeretnének elhelyezni – vázolta a hajléktalanszálló vezetője.