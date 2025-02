Ponta, az új megváltójelölt

Még ki sem ismeri magát a Cotro­ceni-palotában Ilie Bolojan, és még egyáltalán nem biztos, hogy képes lesz megfelelni az államfői szerepkörnek (amit nem kívánt, nem is készült rá), sokan máris azt akarnák, hogy jelöltesse magát az elnökválasztáson, és nyerjen is. De ha a koalíciós megállapodást és saját szavát megszegve mégis indulna, máris azon politikusok közé kerülne, akiknek joggal nem hisz senki. Így kellene helyreállítani az állami intézményekben megrendült bizalmat? Ez a forgatókönyv inkább annak a jele, hogy Crin Antonescu nem nagyon lelkesít senkit.

A legkevésbé a PSD-t, amely eléggé kétkulacsos játékot űz, sőt, Marcel Ciolacu mintha több vasat is tűzben tartana. Odaállította ugyan a pártot a közös jelölt mögé, de ugyanúgy elnéz mellette, mint a (szavazótáborában igen népszerű) szélsőséges jelöltek, illetve (a szociáldemokrata tanácstagokkal jól együttműködő bukaresti főpolgármester) Nicușor Dan mellett, és még Victor Ponta iránt is nagyon megengedő, csak tanácsadói tisztségéből rúgta ki, a pártból nem. Pedig Ponta már bejelentette, hogy fütyül a koalíciós egyezségre, indulni akar az elnökválasztáson, vagy pedig Călin Georgescut támogatja.

Pénteken este a Digi 24 televízióban ismét láthattuk valódi arcát, azt a nyegle és lekezelő modorát, amellyel 2014-ben is felbőszítette az embereket. Ezúttal, a „szuverenista” irány méltó képviselőjeként a nacionalista kártyára tett nagyobb tétet: lazán kinyilvánította, hogy másodrangúnak tartja a magyarságot, és egy fontos minisztérium (a pénzügyi) vezetésére méltatlannak az RMDSZ-t, amelytől a „mérgezett alma”, Crin Antonescu jelölésének ötlete jött. (Mintha nem a saját régi kebelbarátjáról lenne szó, akivel együtt a szavazatok 60 százalékát nyerték el 2012-ben, hogy aztán semmit se valósítsanak meg abból, amit ígértek.) Ponta úgy bírálta a rendszert, mintha nem tartozna maga is a (gyanús kapcsolatokkal rendelkező) haszonélvezői közé; ezzel a kormányfőn is ütni akart, habár neki köszönheti újdonsült szenátori helyét.

Marcel Ciolacu kormányfő bukását egyébként sokan várják, a szélsőséges pártok készítik is a bizalmatlansági indítványt ellene, és ez érthető, hiszen ő tehet a hatalmas államháztartási hiányról, és a rosszul megszervezett elnökválasztásért is felelős bizonyos mértékben; ráadásul a magánrepülőgépes botrányból sem tudja kimosni magát. Tényleg megérdemelné a süllyesztőt, már csak azért is, mert a TikTok legújabb sztárját szemlátomást egyáltalán nem gyötri az ország (általa is okozott) romlása, most azonban az a szomorú helyzet, hogy ő tart valamelyes egyensúlyt a PSD különböző szárnyai között, és a szociáldemokratáknak nincs egy Bolojanhoz hasonló szavahihető (vagy annak látszó) emberük a második vonalban. Ott csupa kompromittált és zömmel magyargyűlölő arcot látni: az olténiai kiskirály Paul Stănescut, Lia Olguța Vasilescu krajovai polgármestert, Mihai Tudose volt kormányfőt, a magánrepülőgépes botrányban szintén érintett Sorin Grindeanu szállításügyi minisztert.

Így válik egyre magabiztosabbá Victor Ponta, a szociáldemokraták fel sem vállalt, meg sem tagadott megváltójelöltje, és így érthetőbb a Bolojant övező remény is.

Fotó: Facebook / Victor Ponta