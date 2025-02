Kártyával a szakmai kiégés ellen

A tehetség hatékony gondozására csak jól felkészült, mentálisan harmonikus személyiségű pedagógusok képesek, ehhez pedig önmagukra is időt kell szánniuk. Ebben segíti őket egy tavaly megjelent kártyacsalád, amelyet egy sepsiszentgyörgyi képzésen mutattak be az érdeklődőknek.

A Hivatásunk kártyacsaládot és használati módját kidolgozója, Bajor Péter magyar–történelem szakos tanár, mentálhigiénés szakember, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének (MATEHETSZ) elnöke ismertette. Elmondása szerint a tehetséggondozás nem csak egy-egy területen láthatóan ügyes gyermekek további ösztönzését jelenti, hanem különböző készségek fejlesztését is, hiszen van, aki nehezen tud együttműködni másokkal, szorong, vagy más lelki akadályok miatt nem tudja kibontakoztatni tehetségét – egy jól felkészült pedagógus azonban segíteni tudja. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy önmagukkal is foglalkozzanak, beszélgessenek a szakmájukról, osszák meg nehézségei­ket, örömeiket egymással.

A Kállai-Nagy Krisztina hangulatos rajzaival illusztrált Hivatásunk kártyacsalád kimondottan erre a célra készült, és négy nagy munkaterületet fed le: a pedagógusok munkáját a gyermekekkel, felkészülésüket, a nevelő közösséggel, illetve a szülőkkel való együttműködésüket, ami az óvodától a középiskoláig egyre lazul, pedig érettségi előtt is igen hasznos. E négy területről egy-egy kártya kihúzásával lehet beszélgetni, két-három kollégával akár fél óra alatt is, de akár 12 fős csoportokban is lehet játszani. Külön csomagok vannak az óvodai és az iskolai pedagógusok számára, egyenként 177 kérdéssel, és két kisebb csomag is van 77 kérdéssel, ami inkább önálló használatra, személyes áttekintésre szolgál, különböző témakörök szerint. Lényegében egy érzelmi és intellektuális tréningről van szó, amely a sport, egészséges élet, családdal töltött minőségi idő mellett a pedagógusok szakmai és mentális megerősítését szolgálja.

A kártyacsaládot Magyarországon főként a tankerületek, állami és egyházi iskolafenntartók vásárolják, de az egész Kárpát-medencéből van érdeklődés iránta, hiszen az oktatási rendszerek különbözőségétől függetlenül használható, mert kimondottan a pedagógusokra, az ő munkájukra figyel. Ők sokszor arra hivatkoznak, hogy nincs idejük erre, de Bajor Péter szerint ez az érv gyakran csak félelmet takar, nem szívesen beszélünk magunkról, pedig fontos lenne, főleg egy olyan szakmában, ahol minden negyedik pedagógus kiégéssel küzd; ezt meg lehet és meg is kell előzni.

Sepsiszentgyörgyön az Amőba Alapítvány szervezett képzést a Hivatásunk kártyacsalád használatáról (felvételünk), ezen Bereczki Kinga alapítványi elnök szerint a zömmel helybeli óvónők, tanítónők, tanárok mellett székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi és kovásznai pedagógusok is részt vettek. A kártyacsomag iránt a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) is érdeklődik, hiszen módszertani napokon is kiválóan használható. Megvásárolni a MATEHETSZ-szel bő évtizede együttműködő Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácson keresztül lehet, a nagy csomag ára 12 000 forint (mintegy 150 lej), a kis csomagé 7000 forint (közel 90 lej).