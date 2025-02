Módosul a traktorok roncsprogramja

A tavalyi változat szerint a gyártók, illetve forgalmazók egy erre a célra létrehozandó számítógépes applikációba feltöltötték volna a gépvásárló dokumentumait: a pályázatot, a helyi tanács által kiadott termelői könyvet és pénzügyi bizonylatot, miszerint kifizette a helyi adóit. Mivel több mezőgazdasági lapban megjelent, hogy a forgalmazók előleget kértek, azt is kikötve, ha pénzfogyta miatt nem sikerül a traktorvétel, az igénylőnek az előlegként fizetett összegre más gépet kell vásárolnia, a miniszter úgy határozott, a vásárolni óhajtóknak személyesen kell bejelentkezniük a környezetvédelmi alaphoz, s majd csak a jóváhagyás után kell felkeresniük a gépforgalmazót.

„A traktorroncsprogramhoz megvan a szükséges pénz, 500 millió lej áll rendelkezésünkre. El kell ismernem, hogy az ok, amiért még nem indítottuk el a programot, a bírálat volt. A kérdésről Florin Barbu agrárminiszter is véleményt mondott, és közösen is egyeztettünk a programról” – nyilatkozta Mircea Fechet. Szerinte nagyon fontos, hogy senki se függjön a programba beiratkozott 170 forgalmazótól, mindenki onnan vásároljon és olyan traktort, amilyent szeretne. A miniszter véleménye szerint megvan az esély arra, hogy a program márciusban elinduljon.

Röviden a programról most csak annyit, hogy a támogatásból kisebb kapacitású traktort, önjáró permetezőt, önjáró kaszagépet, valamint mezőgazdasági felszereléseket (ekét, vetőgépet, talajelőkészítő és -megművelő gépeket, trágyaszórókat, öntözőberendezéseket és egyebeket) lehet beszerezni, ha a mezőgazdász traktort is vásárol. A mezőgazdasági gépek értéke nem lehet több, mint 55 ezer euró (áfával). A támogatás intenzitása, mértéke 40 év alatti fiataloknak 80, az idősebbeknek 65 százalékos, vagyis 20, illetve 35 százalékos önrész szükséges.

A traktorvásárló csak fizikai személy lehet, kötelező feltétel, hogy a helyi tanácstól kiváltott termelői könyve legyen, s egy használt traktort vagy önjáró mezőgazdasági gépet adjon le egy ócskavasgyűjtó céghez. Múlt héten olvastuk a hírt a hazai mezőgazdasági sajtóban, hogy egy újabb feltétel is bekerül a programba, miszerint a vásárlónak legkevesebb hároméves régisége kell hogy legyen a mezőgazdaságban, azaz legalább három éve kapja az APIA-s támogatásokat, illetve szerepel az állategészségügyi hatóság nyilvántartójában haszonállatokkal. (A program tehát még alakulhat, meghirdetését és végleges formáját ismertetni fogjuk – szerk. megj.)