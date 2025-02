Nem árt igyekezni

Az APIA alapdokumentumként ebben az évben is a helyi tanács által kiadott, területhasználásra vonatkozó igazolást veszi alapul. Ezért arra kérik a gazdálkodókat, hogy mielőbb keressék fel a községi szakmunkatársat a gazdalajstrom kitöltése érdekében. Az APIA-tól kapott információ szerint, aki több községben, esetleg más megyében is gazdálkodik, csak egy kérést kell letegyen. Az a gazdálkodó, akinél a használt terület egy része magán- (fizikai) személyen, a másik része pedig engedélyezett fizikai személyen (PFA), egyéni vagy családi vállalkozáson (II, IF) szerepel, ugyancsak egyetlen kérést kell letegyen az összterületre és kultúrákra. Eddigi információink szerint a kérésleadás utolsó napja május 15-e lesz. (i. p.)